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竹縣推親子共讀活動 可換限量普普風嬰幼兒閱讀禮袋

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府文化局今年舉辦的閱讀起步走系列活動，推出當代藝術普普點點風的全新閱讀禮袋，內含適合不同年齡層的兒童繪本供家長選擇。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府文化局今年舉辦的閱讀起步走系列活動，推出當代藝術普普點點風的全新閱讀禮袋，內含適合不同年齡層的兒童繪本供家長選擇。記者陳斯穎／攝影

為從小培養閱讀習慣，新竹縣政府文化局每年舉辦閱讀起步走系列活動，今年的「悅讀開心 閱讀起步走」除推出當代藝術普普點點風的全新閱讀禮袋，也因應新冠肺炎疫情，邀請腹語偶藝人等錄製繪本影片，將說故事及親子共讀推廣改為線上活動，系列活動從8月20日登場，歡迎大、小朋友一起享受親子共讀的美好。

文化局表示，今年度閱讀禮袋繪本配合教育部嬰幼兒閱讀分齡策略，分為0到3 歲、3到6歲適讀繪本，提供家長選擇；不同於往年文青風格，今年禮袋設計採用草間彌生當代藝術風格，讓家長能從禮袋藝術氛圍中，為嬰幼兒開啟閱讀之門。

文化局說，凡設籍在新竹縣0至5歲嬰幼兒，未領取過閱讀禮袋者，家長20日起可至新竹縣各公立圖書館，持戶口名簿正本為嬰幼兒辦證，並借閱 3本以上童書，即可獲得內含手冊及繪本的閱讀禮袋1份，限量3200份。

因應疫情，為讓親子在家也能享受繪本故事，文化局也特別邀請腹語偶藝人梅子姐姐及氣球達人菲力，還有受小朋友喜愛的熊貓腹語偶「呆呆」，為親子精選適合0至5 歲「嘰咕怪」、「叩叩叩是誰呀？」、「比一比誰最長？」、「小老鼠飛上天」4個繪本故事，製作線上說故事影片，分別在8月24、31日及9月6日、13日中午12點，在「竹縣go藝思」FB粉絲頁推出連結，歡迎親子點閱觀賞。

為推廣親子共讀的益處，文化局也與中國醫藥大學新竹附設醫院合作，邀請兒科主任陳思融醫師透過影片錄製討論親子共讀三大優點，並將在竹縣go藝思 FB粉絲頁推出抽獎活動，觀賞影片後回答問題就可抽限量禮袋，相關活動可在粉絲頁、文化局網站https://hchcc.gov.tw 查詢。

親子 文化局 新竹

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