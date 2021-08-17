竹市市民活動中心、親子館今起重開放

疫情逐漸降溫，市府今指出，轄內市民活動中心、親子館、定點臨托即日起重新開放，人流將全面降載，活動中心採申請制，禁止包括卡拉OK與歌唱班、脫下口罩的活動、肢體接觸、需傳遞或共用器材（桌遊）等四類活動，租借採「兩段查核制」。至於親子館，每日三場將分時段分流，東區、香山區每場次限10組親子、北區限5組親子入館。

市府指出，轄內市民活動中心、親子館、定點臨托重啟後，人流皆全面降載，以符合平方室內人數限制50人，每人至少2.25平方公尺空間規範。62處市民活動中心再加強活動內容管制，民眾申請使用時須填寫活動內容、活動人數，供各區公所查核。活動進行時，區公所也將不定時抽查，民眾如有借用需求可洽三區區公所，或到竹市數位市民平台申請(https://dgcitizen.hccg.gov.tw/)。

親子館部分，每日有三場，東區及香山區每場次限10組親子入館，北區每場次限5組親子入館，大人或小孩均需全程佩戴口罩，工作人員還將協助維持各組1.5公尺的社交距離。定點臨托則將一個時段僅提供一個家戶，至多2名幼兒照顧服務。每段臨托服務間隔1小時，由工作人員進行環境消毒，確保幼兒健康。