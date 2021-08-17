竹縣AZ庫存134瓶 19日優先接種代課老師

新竹縣政府衛生局表示，第6輪預約中的高端疫苗，新竹縣可預約人數為1萬2280人，實際獲配劑量是1萬2244劑，縣府已經排定將在下周一開打。另外，目前全縣AZ疫苗還有庫存134瓶，將提供縣內中小學的代理及代課老師專案接種使用。

衛生局長殷東成表示，全縣的AZ疫苗現在還有134瓶，大約可以接種1300多人，因應9月即將開學，計畫優先幫代理及代課老師施打，強化校園安全，目前已排定19日1天施打完畢，等縣府教育處的名冊抵達即可推進後續作業。

現存的莫德納疫苗，專供第1到3類的公費對象和孕婦施打第1或第2劑，估算接種後無剩餘疫苗，上述疫苗將在8月22日全數接種完畢，而後續中央還有採購AZ、莫德納疫苗計畫，新竹縣可望再獲得配發。

教育處表示，這波的代理及代課老師名冊已經造好，包含國高中、小學、特教學校、外僑學校、以及實驗教育，共有1453人需要安排接種。另外，補教業者和幼教人員也分別有490人及31人尚未施打，今天也會提供名冊给衛生局。

衛生局也提醒，第6輪公費疫苗預約平台開放預約時間只到明天中午12點，請有意願登記高端疫苗的民眾，記得檢查手機簡訊，若收到簡訊通知就可以上網預約，新竹縣排定將在8月23日至29日進行接種。