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桃園4214人放無薪假 鄭文燦：雇用求職均發給獎勵

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦說明協助年輕人就業推桃園青年就業讚方案，銜接中央青年求職津貼方案。圖／市政府提供
桃園市長鄭文燦說明協助年輕人就業推桃園青年就業讚方案，銜接中央青年求職津貼方案。圖／市政府提供

受疫情影響全國放無薪假勞工高達5.7萬多人，桃園市長鄭文燦今天上午表示，桃園市放無薪假人數2周來減少540人，剩下4214人放無薪假，在六都排第五名，僅比台南市多，市府推桃園青年就業讚方案，銜接中央的青年求職津貼方案，鼓勵雇主雇用年輕人可發給獎勵金、求職年輕人也可拿就業津貼，協助年輕人找到工作。

鄭文燦表示，為促進就業，中央推出青年求職津貼方案，採取年輕人登記給2000元，第一個月未找到工作補貼1萬元，為期3個月，市政府為配合鼓勵年輕人就業，推出桃園青年就業讚方案，年輕人雇用滿6個月可拿2.1萬元首度就業津貼，雇用事業有1萬元獎勵金，他鼓勵企業將獎勵金發給受僱年輕人，求職期最長3個月、就業安定期6個月，讓年輕人找到工作。

此外，安穩雇用2.0專案的失業待就業方案，由雇主提申請雇用失業年輕人，若雇用期滿4個月就有3萬元獎勵金、求職者有2萬元獎勵金，這項方案總共4600個職缺，目前還有3000個職缺，鼓勵雇主申請，提升年輕人就業、降低失業人口。

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