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好可愛！3到5歲量身打造 后庄國小非營利幼兒園完工

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市后庄國小非營利幼兒園最近完工，特色造型色彩繽紛，讓許多民眾為之驚艷。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市后庄國小非營利幼兒園最近完工，特色造型色彩繽紛，讓許多民眾為之驚艷。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份市后庄國小非營利幼兒園工程完工，縣府為3到5歲幼童量身打造，6邊形的主建築體表現「築巢」理念，讓人眼睛一亮，空照圖曝光，有民眾直呼能在后庄非營利幼兒園上課好幸福，縣府規畫10班、300名幼童，這學期陸續招生中。

頭份市后庄國小在竹南、頭份聯合都市計畫區，人口持續成長，苗栗縣政府爭取教育部「校園社區化改造計畫-營造友善幼兒空間」，補助1億190萬元新建后庄國小非營利幼兒園最近完工，縣府工務處在臉書公布空照圖，特色造型色彩繽紛，讓許多民眾為之驚艷。

工務處指出，后庄非營利幼兒園新建地下1層、地上2層建物，設置10間教室及相關設備空間，工程由陳賢秋建築師事務設計監造，主建築體以「築巢」理念，運用6邊形量體交疊與高低天際線變化，營造出多元且富有特色的學習空間，進而塑造校園獨特風貌。

新建築設計意象，結合家長期許，希望未來幼兒能夠仿照蜜蜂勤奮工作，互相扶持、學習，縣府教育處指出，后庄非營利幼兒園規畫10班、300名幼童，8月1日起的新學期陸續招生，因值新冠肺炎期間，縣府將擇期辦理啟用典禮。

值得一提是后庄國小去年也獲得教育部「校園美感環境再造計畫」甲等獎，校方以「花影‧童趣」為主題，前庭「舞動樂音」題材，透過流動的曲線造型設計，延伸出可休憩、可展演的空間，觸動學童以五感體驗美學；後院藍花楹樹群，以「聽見花開」為題材，發展打擊、傳聲、曲律創作的場域。

苗栗縣頭份市后庄國小非營利幼兒園最近完工，特色造型色彩繽紛，讓許多民眾為之驚艷。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市后庄國小非營利幼兒園最近完工，特色造型色彩繽紛，讓許多民眾為之驚艷。圖／苗栗縣政府提供

幼兒園 建築

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