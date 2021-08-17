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自來水管線施工 竹南鎮2萬多戶18日、19日停水20個小時

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
台灣省自來水公司第三區管理處辦理管線工程，竹南鎮2萬2000戶8月18日上午8點到19日上午5點，停水20個小時。圖／本報資料照片
台灣省自來水公司第三區管理處辦理管線工程，竹南鎮2萬2000戶8月18日上午8點到19日上午5點，停水20個小時。圖／本報資料照片

台灣省自來水公司第三區管理處辦理苗栗縣頭份市中央路（自強路-永貞路）1000公釐送水管線工程，8月18日上午8點到19日上午5點，施工停水20個小時，竹南鎮部分地區約2萬2000戶受影響，水公司三區處提醒用戶注意。

三區處指出，停水範圍在苗栗縣竹南鎮大厝里（鐵路以西）、港墘里、海口里、中美里、中英里、中港里、中華里、開元里、正南里、竹南里、照南里、山佳里（公義路230巷除外） 、竹興里、營盤里、龍山里、天文里、龍鳳里、聖福里、崎頂里（山頂、保興街、東崎頂除外）。

佳興里（公義路以西、超豐電子）、大埔里（大埔特定區、五福街、五福新村等地除外）、公義里（正義路、仁義街、科義路、友義路81號到236號、群義路1號到8號、鹿廚坑、鳳梨坑、口墻圍、口公館、大地之愛、公義路1497巷至2429號單號側除外、2380號至2486之1號雙號側等地除外）。

三區處提醒，水壓降低期間應關閉抽水機電源，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全，建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸汙染。

停水 大埔 苗栗縣

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