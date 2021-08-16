桃園7.5億打造新竹圍漁港 鄭文燦：成遊艇觀光休閒漁港

桃園市竹圍漁港最近疫情降二級吸引大量人潮，市長鄭文燦今天視察竹圍漁港上架場二期工程，他表示，竹圍漁港改造計畫的核心，將原本老舊拖曳式上架場遷移，改在北岸新建懸吊型天車式上架場，並增設63席新遊艇專用碼頭，未來配合魚產品直銷中心改造計畫，帶動該漁港朝觀光、休閒漁港發展新風貌。

竹圍漁港與富基漁港、碧砂漁港，並列北部地區三大漁港，市政府近年總共投入7億5000萬元，改造竹圍漁港公共設施、港區景觀意象、整修彩虹橋更換螺絲與吊索及南、北岸綠美化造林、完成容納2000人的天幕廣場工程及遊艇專用碼頭、未來漁港直銷魚市中心改造，將竹圍漁港景觀改頭換面。

鄭文燦趁疫情緩解，前往竹圍漁港上架場二期工程的遊艇專用浮動碼頭區設施視察，對新遊艇碼頭硬體完成，看好該漁港未來觀光休閒發展，他說，該漁港原本舊式拖曳式上架場，在港區中心景觀差、修船作業環境雜亂、海域汙染，其中7700萬元改為新懸吊式天車上架場，現代化全天候修船作業，安全有效率。