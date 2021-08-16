聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園7.5億打造新竹圍漁港 鄭文燦：成遊艇觀光休閒漁港
桃園市竹圍漁港最近疫情降二級吸引大量人潮，市長鄭文燦今天視察竹圍漁港上架場二期工程，他表示，竹圍漁港改造計畫的核心，將原本老舊拖曳式上架場遷移，改在北岸新建懸吊型天車式上架場，並增設63席新遊艇專用碼頭，未來配合魚產品直銷中心改造計畫，帶動該漁港朝觀光、休閒漁港發展新風貌。
竹圍漁港與富基漁港、碧砂漁港，並列北部地區三大漁港，市政府近年總共投入7億5000萬元，改造竹圍漁港公共設施、港區景觀意象、整修彩虹橋更換螺絲與吊索及南、北岸綠美化造林、完成容納2000人的天幕廣場工程及遊艇專用碼頭、未來漁港直銷魚市中心改造，將竹圍漁港景觀改頭換面。
鄭文燦趁疫情緩解，前往竹圍漁港上架場二期工程的遊艇專用浮動碼頭區設施視察，對新遊艇碼頭硬體完成，看好該漁港未來觀光休閒發展，他說，該漁港原本舊式拖曳式上架場，在港區中心景觀差、修船作業環境雜亂、海域汙染，其中7700萬元改為新懸吊式天車上架場，現代化全天候修船作業，安全有效率。
此外，包括前瞻計畫7500萬元在內，市府計畫編列2億元經費，興建可停泊63席新遊艇浮動專用碼頭區，他表示，未來遊艇及漁船可以分開停泊，解決爭位，再運用其他港區土地開發遊艇產業，帶動遊艇俱樂部高端消費，未來還有魚產品直銷中心改造計畫，預算2.4億元爭取中央補助三分之一及市府、漁會編列三分之二經費，改造魚產品直銷中心，打造港區新特色。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言