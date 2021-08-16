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桃園7.5億打造新竹圍漁港 鄭文燦：成遊艇觀光休閒漁港

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市府斥巨資億打造大園區竹圍漁港新式遊艇用碼頭（見圖），完成上架場搬遷二期工程（圖後方）。記者曾增勳／攝影
桃園市府斥巨資億打造大園區竹圍漁港新式遊艇用碼頭（見圖），完成上架場搬遷二期工程（圖後方）。記者曾增勳／攝影

桃園市竹圍漁港最近疫情降二級吸引大量人潮，市長鄭文燦今天視察竹圍漁港上架場二期工程，他表示，竹圍漁港改造計畫的核心，將原本老舊拖曳式上架場遷移，改在北岸新建懸吊型天車式上架場，並增設63席新遊艇專用碼頭，未來配合魚產品直銷中心改造計畫，帶動該漁港朝觀光、休閒漁港發展新風貌。

竹圍漁港與富基漁港、碧砂漁港，並列北部地區三大漁港，市政府近年總共投入7億5000萬元，改造竹圍漁港公共設施、港區景觀意象、整修彩虹橋更換螺絲與吊索及南、北岸綠美化造林、完成容納2000人的天幕廣場工程及遊艇專用碼頭、未來漁港直銷魚市中心改造，將竹圍漁港景觀改頭換面。

鄭文燦趁疫情緩解，前往竹圍漁港上架場二期工程的遊艇專用浮動碼頭區設施視察，對新遊艇碼頭硬體完成，看好該漁港未來觀光休閒發展，他說，該漁港原本舊式拖曳式上架場，在港區中心景觀差、修船作業環境雜亂、海域汙染，其中7700萬元改為新懸吊式天車上架場，現代化全天候修船作業，安全有效率。

此外，包括前瞻計畫7500萬元在內，市府計畫編列2億元經費，興建可停泊63席新遊艇浮動專用碼頭區，他表示，未來遊艇及漁船可以分開停泊，解決爭位，再運用其他港區土地開發遊艇產業，帶動遊艇俱樂部高端消費，未來還有魚產品直銷中心改造計畫，預算2.4億元爭取中央補助三分之一及市府、漁會編列三分之二經費，改造魚產品直銷中心，打造港區新特色。

桃園市長鄭文燦（中）視察竹圍漁港上及新式遊艇專用碼頭，完成上架場搬遷二期工程（圖後方）。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）視察竹圍漁港上及新式遊艇專用碼頭，完成上架場搬遷二期工程（圖後方）。記者曾增勳／攝影

遊艇 碼頭 疫情

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