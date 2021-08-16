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疫情趨緩 桃園百貨業七夕檔期業績比去年同期成長6％
疫情趨緩，民眾外出消費意願提高，加上14日適逢七夕情人節，皆有助於帶動百貨零售業買氣。桃園大江購物中心副總經理何旭魁表示，與去年同期比較，情人節當日業績成長6%，客單價成長23%，未來隨著疫苗施打覆蓋率提升、開放內用和振興券刺激消費，相信9月的中秋連假將會有一波報復性消費。
何旭魁表示，往年七夕情人節檔期，主要業績來自於餐廳，但由於今年遵守政府防疫指引、餐廳採梅花座、用餐人數限制，加上外帶業績成長僅恢復6成，全館人潮較去年同期相比約減少2成。
不過何旭魁指出，這段期間包括健康器材、家電、3C產品、珠寶輕奢、嬰同用品等，銷售均有2位數成長，顯示零售業成長幅度較大。
何旭魁表示，8月有情人節檔期和電影強片「玩命關頭9」加持，本周業績比上周父親節回復的力道更強，接近去年95%，而桃園市已連續6天零確診，消費者也慢慢習慣外出活動、購物。
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