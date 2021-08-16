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桃園長照指引開放探視 鄭文燦：據點今起恢復仍禁內用

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦說明長照機構探視要符合防疫規範及今起社區關懷據點恢復服務，禁餐飲內用。記者曾增勳／翻攝
桃園市長鄭文燦說明長照機構探視要符合防疫規範及今起社區關懷據點恢復服務，禁餐飲內用。記者曾增勳／翻攝

桃園有民眾希望市府開放住宿型長照機構探視，桃園市長鄭文燦今天下午表示，中央開放雙北以外的住宿型長照機構探視，桃園要求探視民眾，必須出示接種第一劑滿14天證明，或自費提供3天內醫療院所快篩陰性證明，這是中央統一規定、「不是桃園單行規定」，此外社區關懷據點今天起恢復服務，但是沒有恢復餐飲內用、卡拉OK課程。

鄭文燦表示，目前雙北還沒有開放長照機構探視，中央是開放雙北以外的老人、身障、兒少福利機構及康復之家、護理之家等5類住宿型長照機構探視，仍必須要出示接種第一劑滿14天證明或自費快篩陰性證明，基於親情開放住宿型長照機構探視，他希望緩坡式解封，這5 類住宿型長照機構恢復探視度很高了，仍要符合防疫規範，也是為保護住民、訪客的安全。

此外，包括社區關懷據點已自今天起恢復服務，卻仍禁止餐飲內用、未恢復卡拉O的課程，據點的從業專職人員、志工、講師，一樣必須接種疫苗滿14天以上，或自費快篩陰性證明才能服務，目的也是希望恢復過程、確保防疫規範。

長照 桃園

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