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桃園長照指引開放探視 鄭文燦：據點今起恢復仍禁內用
桃園有民眾希望市府開放住宿型長照機構探視，桃園市長鄭文燦今天下午表示，中央開放雙北以外的住宿型長照機構探視，桃園要求探視民眾，必須出示接種第一劑滿14天證明，或自費提供3天內醫療院所快篩陰性證明，這是中央統一規定、「不是桃園單行規定」，此外社區關懷據點今天起恢復服務，但是沒有恢復餐飲內用、卡拉OK課程。
鄭文燦表示，目前雙北還沒有開放長照機構探視，中央是開放雙北以外的老人、身障、兒少福利機構及康復之家、護理之家等5類住宿型長照機構探視，仍必須要出示接種第一劑滿14天證明或自費快篩陰性證明，基於親情開放住宿型長照機構探視，他希望緩坡式解封，這5 類住宿型長照機構恢復探視度很高了，仍要符合防疫規範，也是為保護住民、訪客的安全。
此外，包括社區關懷據點已自今天起恢復服務，卻仍禁止餐飲內用、未恢復卡拉O的課程，據點的從業專職人員、志工、講師，一樣必須接種疫苗滿14天以上，或自費快篩陰性證明才能服務，目的也是希望恢復過程、確保防疫規範。
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