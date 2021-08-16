竹東女婿捐復康巴士 造福竹縣鄉親

新竹縣政府今天獲贈一輛價值120萬元的復康巴士，捐贈者為潘立凱與房雅淇夫妻，由副縣長陳見賢代為受贈並回贈琉璃獎座，感謝熱心公益的2人讓身心障礙者、長者及縣民使用復康巴士，在就醫、就學及社會參與等方面減少上下車移位的不便。

39歲的潘立凱從事金融業，為宜蘭縣人，因工作緣故在3年多前搬來新竹縣居住，今年與竹東在地人的太太房雅淇步入婚姻。潘立凱表示，原本他的認知是台灣東部的資源不如西部，但到了新竹縣後發現很多地方需要外界給予更多的關心，尤其從山區到竹東平地移動十分不方便，城鄉差距及偏鄉服務資源不足，讓他希望能為自己居住的城市盡一份力量，因此決定捐贈復康巴士，也特別期待能嘉惠竹東的鄉親。

陳見賢表示，新竹縣幅員遼闊偏鄉資源十分匱乏，感謝潘立凱賢伉儷，讓溫情與關懷傳遞予社會的每一個角落，讓有需求者能獲得實際幫助。

社會處統計，新竹縣目前共有32輛復康巴士投入身障者無礙的交通服務，今天獲贈新的復康巴士後，會針對現有復康巴士車輛進行汰舊換新，提供更安全便利的復康巴士服務。

社會處也指出，目前因疫情選擇就醫的人數稍減，新竹縣復康巴士平均每月服務4000趟次，行駛範圍包含新竹縣市、桃園市、苗栗縣，服務身心障礙者及行動不便者交通服務，若低收入戶檢附證明文件者免費服務，搭乘次數限每月8次，一般戶則按新竹縣公告計程車運價三分之一收費。預約服務專線及申訴專線預約服務專線03-6572151。