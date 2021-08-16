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中壢蟬聯台灣酸雨城市難堪 鄭文燦：成立專案小組研究

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市中壢連三年蟬聯台灣酸雨冠軍，市長鄭文燦要求環保局成立專案小組研究。記者曾增勳／攝影
桃園市中壢連三年蟬聯台灣酸雨冠軍，市長鄭文燦要求環保局成立專案小組研究。記者曾增勳／攝影

桃園市中壢連三年蟬聯台灣酸雨冠軍，也是去年全台唯一「酸雨城市」，也引起環團批評，市長鄭文燦今天表示，市政府已注意到這個問題，已設置7個新的空氣品質監測站，今年1到5月已完成今年測試，平均大概ph值都在5.86，數據已有明顯改善，他要求環保局成立專案小組研究酸雨原成因。

去年中壢測站降雨酸鹼度pH平均值僅4.96，酸雨發生率更高達六成三，是全台唯一達到pH平均值五點零以下「酸雨」標準測站，也連續三年蟬聯「全台最酸天空」區域，引起中壢區域市民關切和難堪。

鄭文燦表示，酸雨形成與地形、氣候及空汙有關，環保署在中壢僅設1座監測站，市府設有7個新的空氣品質監測站，監測的數據更完整，今年的監測數據，應該比中央大學去年的數據好很多，今年平均值落在ph5.86左右，他請環保局成立一個專案小組，來研究酸雨和空汙可能形成原因和找出原因。

他強調，桃園目前PM2.5的數據是逐年下降，低於全國平均值，這是很嚴格的空汙檢測，中壢酸雨檢測的方法、數據，他請環保局找專家來做一個比較深入的研究，找出酸雨成因為何。

酸雨 桃園 鄭文燦

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