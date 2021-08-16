街頭犬貓遺體當廢棄物？ 苗縣議員籲尊重生命處理

苗栗縣街頭一年有5、600隻死狗死貓等寵物遺體，現行當廢棄物由鄉鎮市公所清潔隊收集，連同垃圾送焚化爐火化，縣議員陳光軒等人今天在縣議會臨時會為牠們請命，希望更能尊重生命處理後事，縣府環保局長陳華盛允諾研擬街頭犬貓寵物遺體處理原則辦理。

縣議會臨時會今天二、三讀審查通過「苗栗縣寵物屍體處理設施經營業及寵物生命紀念業管理自治條例」，陳光軒及縣議員黎煥強指出，犬貓寵物也是生命，也跟人類有特殊感情，有時目睹牠們路殺，街頭的遺體血肉模糊，但目前依廢棄物處理，讓人相當不忍與心酸。

目前街頭犬貓遺體處理，部分縣市政府編列預算有專用禮箱及法事，陳光軒建議縣府在公所清潔隊設置專用禮箱及冷凍櫃再送火化，不用跟垃圾混在一起，讓牠們走得更有尊嚴。另，縣議會議長鍾東錦則認為，縣內有3家業者可以協助處理街頭犬貓遺體專門火化，縣府可以考量將來由業者代處理，再據以請領縣府補助費用。

此外，今天通過的苗栗縣寵物屍體處理設施經營業及寵物生命紀念業管理自治條例，公布後有1年施行的行政管理輔導緩衝期，自治條例規範業者寵物屍體應以火化方式處理，不得懸掛樹上、埋葬土中、投以水中，或隨意棄置在其他依法禁止堆放廢棄物的場所。