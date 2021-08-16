獼猴偷吃龍眼又亂丟籽 苗縣府籲架設電圍網防範

今年因氣候得宜，龍眼樹長得特別旺盛，但苗栗火炎山有一群台灣獼猴，天天光顧果園，還把龍眼籽丟到馬路上，讓騎士險些摔車，果農束手無策，苗栗縣政府農業處今天表示，農民可申請補助架設電圍網加以防範。

苗栗縣苑裡鎮上館里一處果園，果樹上結滿了一串又一串的龍眼，卻也爬滿了一隻又一隻的台灣獼猴，牠們任意啃食龍眼，果園內30幾棵果樹，已經有10幾棵果實被啃食殆盡，眼看著血本無歸，但台灣獼猴趕也趕不走，農民百般無奈。

長期記錄苗栗縣火炎山生態的在地觀察家蔡玉清指出，今年氣候適合龍眼樹生長，幾乎每棵果樹都結實纍纍，棲息在火炎山地區的台灣獼猴，數量多達近百隻，最近都集中到龍眼樹果園內，吃剩下的果殼和龍眼籽，還丟到馬路上，差點害機車騎士摔車。

苗栗縣政府農業處副處長陳樹義表示，獼猴的危害近幾年不斷發生，從冬季的柑橘、柚子和筍子，最近剛好是龍眼盛產期，因此吸引獼猴的目光，呼籲農民可架設電圍網，降低損失。

陳樹義指出，今年補助最小面積從0.2公頃至最大2公頃，以0.2公頃為例，農民自行負擔新台幣1萬元，就可獲政府補助5萬元，電圍網面積越大，補助越多，果農如有意願可前往鄉鎮市公所農業課或縣府保育科洽詢。