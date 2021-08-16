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竹縣消防添利器 新式雲梯車守護竹北高樓

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府分2年度編列預算5100萬元，購買1輛70公尺曲折雲梯消防車及隨車器材裝備，近期已驗收合格，今天舉行啟用典禮。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府分2年度編列預算5100萬元，購買1輛70公尺曲折雲梯消防車及隨車器材裝備，近期已驗收合格，今天舉行啟用典禮。記者陳斯穎／攝影

為提升消防救災戰力、強化高空救災效能，新竹縣政府分2年度編列預算5100萬元，購買1輛70公尺曲折雲梯消防車及隨車器材裝備，近期已驗收合格，今天舉行啟用典禮，消防局表示，該雲梯車目前先分配在竹北消防分隊執勤，未來將配發至高鐵消防分隊服役。

縣長楊文科表示，竹北市人口約20.2萬人，是新竹縣的最大城市，也是全國人口第二多、人口密度最高的縣轄市，轄內大樓林立，又鄰近新竹科學園區，極需有雲梯車協助救災，因此特別籌措縣有財源款項購置全新雲梯車，配有新式電腦系統及更安全設計，讓民眾生命財產安全更有保障。

消防局長孫福佑指出，高層建築物的災害凸顯出雲梯車的重要性與功能性，新式雲梯車具備全新電腦操控系統，能快速地完成高樓搶救部署，提供多項安全監控系統，提升及確保消防人員救災安全，且能應對的火警場合包括普通火災、高樓火災及工廠火警等。

新雲梯車是目前全國最高雲梯車之一，最高可升至70公尺，約23層樓，升梯時間縮短至30多秒，通過750公斤安全乘載測試，前、後、左3側均設有人員出入口，搭配平台左右旋轉功能，可大幅增加高空救災進出便利性及安全性，因應目前多樣化、高層建築物的災害型態。

消防局也表示，竹北東區人口持續增加，但現有的3個消防分隊皆在西區，為提升東區消防救災能量，縣府爭取交通部鐵道局同意有償撥用高鐵派出所旁的機關用地，興建六家高鐵消防分隊，預計明年11月可完工。

新竹 高鐵

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