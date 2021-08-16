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竹苗水庫連線 寶二必要時每天可反供2萬多噸支援永和山

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
永和山水庫與寶山第二水庫管線連通，必要時可以相互支援每天2萬多立方公尺，提升竹苗供水穩定度。記者范榮達／攝影
永和山水庫與寶山第二水庫管線連通，必要時可以相互支援每天2萬多立方公尺，提升竹苗供水穩定度。記者范榮達／攝影

苗栗縣永和山水庫主要供水的頭份、竹南地區，今年乾旱期間率先於4月6日分區限水，縣府最近邀集水利署等相關單位檢討精進民生用水使用規畫，其中，永和山水庫、寶山第二水庫連線，有必要時將可相互支援每天2到3萬立方公尺，竹苗用水都多一層保障。

苗栗縣有永和山、明德及鯉魚潭水庫，頭份、竹南地區卻於4月6日到6月6日分區限水，造成生活不便，引發民意代表、地方民眾怨言，縣府最近邀集水利署等相關單位人員檢討，達成初步改善方案，考量石門水庫桃竹幹管已完成，後續以優先供應頭份、竹南地區用水，調度新竹反供苗栗，支援永和山。

台灣省自來水公司第三區管理處副處長謝東穎說，永和山乾旱前，每天支援新竹市2到3萬立方公尺民生用水，抗旱期間水公司在新竹市茄苳一號橋進行減壓閥增設工程，透過水壓管理，寶二水庫反供苗栗民生及竹南科學園區用水，從每天1萬立方公尺，提升到2萬到2.5萬立方公尺，目前永和山、寶二供水都無虞，如果有必要，可以調度相互支援。

縣府水利處指出，初步改進方案還有永和山第二導水路工程計畫，完成後每天水庫總進水量約可提升到120到140萬立方公尺，永和山水庫下游東興淨水場供水能力，目前每天12萬立方公尺，水公司編列1.87億元改善，預計2023年3月完工，供水能力提升至每天22萬立方公尺。

此外，南水北調部分，水公司正辦理鯉魚潭水源北送管線工程，預計投入10.3億元，2014年完工，鯉魚潭水源可延伸至竹南、頭份系統，提升苗栗山線支援水量達每天12萬立方公尺，發揮南水北送及相互備援功能，並提升供水穩定度。

石門水庫 新竹 苗栗縣

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