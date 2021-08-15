古蹟東門城環形劇場 「光之島」 首映 萬人觀賞

「新竹光臨藝術節-光之島」今晚間盛大開演，200年古蹟東門城化身「環形劇場」，以180度投影動畫、燈光秀給民眾視覺震撼，這次全為「線上展演」而設計，跨越地理限制讓民眾深入其境體驗。展演也由優人神鼓獻上經典曲目「祭天」、市長林智堅擔任劇場「主祭者」，並預告若疫情狀況穩定，10月預計推出新竹光臨藝術節系列活動，屆時將配合「五倍券」相關優惠，盼有助振興經濟。

「新竹光臨藝術節-光之島」今晚8點半在林智堅臉書線上首映，以新竹在地一代燈師蕭在淦的故事開始，高齡九旬的他親手製作了東門城造型燈籠，接著畫面導入科技動畫，描繪出東門城的線條，象徵傳統與現代的傳承、融合，為展演揭開序幕。

接著畫面帶到東門城，知名主持人黃子佼開場，介紹優人神鼓經典劇目「祭天」，並由林智堅擔任「主祭者」誦念祈願文。緊接著就是優人神鼓為竹市打造的全新劇目「新竹能量」。

黃子佼與林智堅也同台為民眾開箱環形劇場，林智堅說，從停辦2021台灣燈會到轉型2021新竹光臨藝術節，又因疫情延期，今以全新線上展演模式呈現，一路來的心情轉折，也讓他深刻體會到「光來了，黑暗就會散去。」堅持到底，盼讓新竹光臨藝術節的光持續點亮。

總統蔡英文更驚喜線上現身，她說，「光之島」是大膽嘗試，更呈現出新竹市有活力、不斷創新城市，更打破表演空間限制，將周邊城市地景都變成表演者舞台，這是一場「令人驚豔表演」。