鄭文燦示範乘坐大王蓮 農場祭免費入園門票折抵吸客

桃園市觀音2021桃園蓮花季，今年遇上疫情來襲，延後舉辦，今天假日仍吸引不少桃園、外縣市遊客前往賞蓮休閒，市長鄭文燦今天下午前往蓮花季參與農事體驗，首度示範乘坐大王蓮拍照姿勢，他表示，桃園蓮花季持續23年來，活動越來越多元，今年因應疫情取消大型活動，希望民眾化整為零到各農場深度遊憩體驗。

今年桃園蓮花季延後一個月，自本月7日到29日結束，蓮花季主會場4隻可愛的泰迪樂活熊和特色裝置藝術，為吸引民眾遊玩賞蓮，市府農業局表示，水來青舍、阿昌伯美食屋、康莊蓮園、水蓮之鄉及紅蓮遍布的「荷竹農場」等5家農場，免費入場參觀。

百年歷史的林家古厝、向日葵為主的向陽農場、青林農場、莫內花園，4個蓮園可使用門票折抵消費，蓮荷園知名大王蓮吸引網美拍照，曾有氣象主播站在大王蓮播氣象，做好防疫下，適合親子共遊、乘坐大王蓮體驗。