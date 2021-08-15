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鄭文燦示範乘坐大王蓮 農場祭免費入園門票折抵吸客

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦參與桃園蓮花季農事體驗，首度示範乘坐大王蓮拍照姿勢。圖／市政府提供
桃園市長鄭文燦參與桃園蓮花季農事體驗，首度示範乘坐大王蓮拍照姿勢。圖／市政府提供

桃園市觀音2021桃園蓮花季，今年遇上疫情來襲，延後舉辦，今天假日仍吸引不少桃園、外縣市遊客前往賞蓮休閒，市長鄭文燦今天下午前往蓮花季參與農事體驗，首度示範乘坐大王蓮拍照姿勢，他表示，桃園蓮花季持續23年來，活動越來越多元，今年因應疫情取消大型活動，希望民眾化整為零到各農場深度遊憩體驗。

今年桃園蓮花季延後一個月，自本月7日到29日結束，蓮花季主會場4隻可愛的泰迪樂活熊和特色裝置藝術，為吸引民眾遊玩賞蓮，市府農業局表示，水來青舍、阿昌伯美食屋、康莊蓮園、水蓮之鄉及紅蓮遍布的「荷竹農場」等5家農場，免費入場參觀。

百年歷史的林家古厝、向日葵為主的向陽農場、青林農場、莫內花園，4個蓮園可使用門票折抵消費，蓮荷園知名大王蓮吸引網美拍照，曾有氣象主播站在大王蓮播氣象，做好防疫下，適合親子共遊、乘坐大王蓮體驗。

農業局表示，市府預定9月1日推出戶外食農教育計畫，編列經費2000萬元，補助幼兒園及各國中小學每班1萬5000元，辦理戶外教學，行程安排前往1家合法休閒農場，也可結合觀光工廠或環境教育認證場所，鼓勵學生參與食農教育、農遊體驗，疫情下振興農場收益。

桃園蓮花季蓮園大王蓮乘坐體驗，吸引最多親子或情侶拍照打卡。圖／市政府提供
桃園蓮花季蓮園大王蓮乘坐體驗，吸引最多親子或情侶拍照打卡。圖／市政府提供
桃園市長鄭文燦參與桃園蓮花季農事體驗，首度示範乘坐大王蓮拍照姿勢。圖／市政府提供
桃園市長鄭文燦參與桃園蓮花季農事體驗，首度示範乘坐大王蓮拍照姿勢。圖／市政府提供

桃園 鄭文燦

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