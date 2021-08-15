桃園推振興券加碼好市券變2倍券 攤商盼如天上掉下禮物

桃園市政府為提振傳市場、四大夜市買氣， 繼13日起推出第二波好市券鼓勵消費，至今好市券消費力薄弱，傳統市場攤商大都收到零星好市券，觀光夜市攤商收到好市券也不多，市府計畫推振興券結合好市券加碼「200換400」，桃園、龍潭觀光夜市攤商今天下午表示，這波好市券效果不大好，不如去年夜市券，市府如要結合振興券，希望擴大金額、擴大市民參與，讓夜市等範圍消費加乘效果更好。

市政府率先推出第二波好市券，2.5萬人每人200元（2張100元券），四大夜市率先使用，南門市場等傳統市場今天才陸續收到好市券買東西，桃園觀光夜市總幹事詹德男說，昨晚夜市攤商最多收到10幾張，少的1、2張，效果不大好，不如去年夜市券有效，未來好市券結合振興券，若金額擴大對攤商或有幫助，否則擔心效果打折。

南門市場自治會長鄭秀美表示，今年第一波好市券針對南門、大湳市場使用，攤商好的收到10萬元，效果很好，這次第二波好市券的宣傳廣告不夠大，且要市民卡才能抽籤，抽中的年輕人到市場意願低，有的攤商一天才收到2張，如果結合振興券，算是「天上掉下來的禮物」總會有幫助。

龍潭觀光夜市總幹事江虎材表示，由於該夜市只在周六日開市做生意，至昨天、今天才收受好市券買東西，如果市府往後將振興券結合好市券發放，「200換400」如果兌換金額擴大，對夜市就有幫助，否則幫助攤商只怕有限。