中央平台第6輪明早10點開放預約 竹縣1萬餘人符合資格

中央「COVID-19公費疫苗預約平台」第6輪，明天上午10點起至8月18日中午12點止開放預約，預計23日到29日接種高端疫苗，新竹縣約有1萬餘人符合預約資格，請收到簡訊通知的民眾，自行上網預約，或撥打新竹縣疫苗服務專線（03）6571919。

新竹縣今0確診，目前累計110人確診，95人康復出院，4人仍住院治療，11人死亡。

新竹縣衛生局表示，中央「COVID-19公費疫苗預約平台」第5輪昨第4天接種，近2000人完成接種，報到率約98％，新竹縣4天累計約7600多人完成接種。

而第6輪明天上午10點起至8月18日中午12點止開放預約，中央系統會在明天早上10點前發送簡訊，請有意願登記高端疫苗的民眾，先檢查手機是否收到簡訊，收到簡訊通知的民眾，請把握時間上網預約；如果對預約有任何疑問，都可以撥打新竹縣服務專線03-6571919，由專人協助。

衛生局表示，縣內目前已設置4個大型接種站(縣立體育館、竹東戲曲公園、湖口王爺壟運動公園、台元科技園區羽球館)、1個中型接種站(豐田國小)、8家醫院、13鄉鎮市衛生所和37家診所，合計共63個站點提供接種服務。