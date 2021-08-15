快訊

神學士民兵勢如破竹 和阿富汗政府談判要求「和平投降」

北市增1例確診 萬華區40多歲女性感染源不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園66公車AI視野死角偵測 司機：降低人車死角車禍

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市66輛市區公車裝置大客車視野死角偵測系統車外側AI辨識鏡頭（見圖），車內裝設銀幕顯示提示燈，降低人、車視線死角車禍。圖／市府交通局提供
桃園市66輛市區公車裝置大客車視野死角偵測系統車外側AI辨識鏡頭（見圖），車內裝設銀幕顯示提示燈，降低人、車視線死角車禍。圖／市府交通局提供

「為不讓大客車視線死角再釀車禍死傷」，桃園市政府交通局今年7月起，率先在全市66輛市區公車，裝置大客車視野死角偵測系統（亦稱大客車盲區內輪差主動警示系統），利用大客車車外兩側AI辨識鏡頭，配合公車司機前裝設的銀幕顯示提示燈，交通局今天下午表示，安裝該系統的市區公車，一旦行人、自行車或汽機車進入公車5公尺內的內輪差死角範圍，司機就會收到警示減速或停車。

桃園市今年5月測試大客車視野死角偵測系統後，率先選擇66輛市區公車，在6月底完成裝設大客車視野死角偵測系統，並在7月起上路使用，至今1個多月來各公車行駛各路線，交通局初步調查，多位市區公車司機回報表示，經由該測系統AI偵測公車行車視線死角，大大避免公車視線死角的人車危險，司機建議擴大推廣使用。

市府交通局公共運輸科長陳家緯表示，這套死角偵測系統，市府向交通部申請，選擇66輛市區公車率先安裝使用，該系統在公車外兩側裝設2個AI辨識功能的鏡頭，司機駕駛座設有1個銀幕顯示影像及左右提示燈，一旦行人、自行車或汽機車進入5公尺內的內輪差視線死角，包括機車若與公車等速看不見，AI辨識鏡頭及提示燈會警告，避免大車視線死角造成車禍意外。

桃園市各路線市區公車總共849輛，第一波選擇66輛公車裝置使用，市府交通局表示，該局實施這套公車內輪差死角偵測系統後，獲公車司機回響，將做出成果後，未來再向交通部爭取經費，希望逐年將全部市區公車完成該測系統安裝，避免人車靠近市區公車死角發生危險意外。

桃園市66輛市區公車裝置大客車視野死角偵測系統車外側AI辨識鏡頭，車內裝設銀幕顯示提示燈，降低人、車視線死角車禍。圖／市府交通局提供
桃園市66輛市區公車裝置大客車視野死角偵測系統車外側AI辨識鏡頭，車內裝設銀幕顯示提示燈，降低人、車視線死角車禍。圖／市府交通局提供
桃園市66輛市區公車裝置大客車視野死角偵測系統車外側AI辨識鏡頭（見圖），車內裝設銀幕顯示提示燈（見圖），降低人、車視線死角車禍。圖／市府交通局提供
桃園市66輛市區公車裝置大客車視野死角偵測系統車外側AI辨識鏡頭（見圖），車內裝設銀幕顯示提示燈（見圖），降低人、車視線死角車禍。圖／市府交通局提供

AI 桃園

延伸閱讀

運量回升 新北市公車全路線恢復疫前班次

新北增1例確診！女到醫院探病染疫 足跡跨北市、桃園

馬路成人車戰場 中市議員：把全區盲點系統列公車標配

影／桃園10月好市券搭配振興券 鄭文燦：加碼200變400

相關新聞

桃園66公車AI視野死角偵測 司機：降低人車死角車禍

「為不讓大客車視線死角再釀車禍死傷」，桃園市政府交通局今年7月起，率先在全市66輛市區公車，裝置大客車視野死角偵測系統（...

馬路成人車戰場 中市議員：把全區盲點系統列公車標配

「別再讓馬路成為人與車的戰場」，台中市議員陳世凱在市議會民進黨團提案，把市區客運全區盲點系統（盲區內輪差主動警示系統）列...

五峰愛上喜翁攜手企業植樹 將打造高山森林幼兒足球場

位於新竹縣五峰鄉海拔1180公尺山區的「愛上喜翁」露營地，結合「綠色冀泉社會企業」舉辦「第一屆公益森林植樹典禮暨1180...

中壢一號社宅假日趕工 居民批噪音擾人

桃園中壢一號社會住宅2019年6月開工，預計2022年3月竣工。附近居民批評，市府為了政績要求工程如期完工，承包商假日一...

南寮波光市集湧人潮 如廁沒水急改善

新竹市南寮漁港「波光市集」10日起試營運，昨天迎接開幕後第1個周末假日，因為天氣不錯加上疫情趨緩，一早陸續有遊客報到採買...

新埔褒忠亭義民祭揭幕 迎黑令旗祈疫情散

新竹縣新埔褒忠亭義民廟今年義民祭因疫情縮小規模，但傳統科儀不能少，昨天枋寮聯庄輪值祭典區恭迎義民爺，並展開奉飯儀式，替今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。