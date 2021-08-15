桃園66公車AI視野死角偵測 司機：降低人車死角車禍

「為不讓大客車視線死角再釀車禍死傷」，桃園市政府交通局今年7月起，率先在全市66輛市區公車，裝置大客車視野死角偵測系統（亦稱大客車盲區內輪差主動警示系統），利用大客車車外兩側AI辨識鏡頭，配合公車司機前裝設的銀幕顯示提示燈，交通局今天下午表示，安裝該系統的市區公車，一旦行人、自行車或汽機車進入公車5公尺內的內輪差死角範圍，司機就會收到警示減速或停車。

桃園市今年5月測試大客車視野死角偵測系統後，率先選擇66輛市區公車，在6月底完成裝設大客車視野死角偵測系統，並在7月起上路使用，至今1個多月來各公車行駛各路線，交通局初步調查，多位市區公車司機回報表示，經由該測系統AI偵測公車行車視線死角，大大避免公車視線死角的人車危險，司機建議擴大推廣使用。

市府交通局公共運輸科長陳家緯表示，這套死角偵測系統，市府向交通部申請，選擇66輛市區公車率先安裝使用，該系統在公車外兩側裝設2個AI辨識功能的鏡頭，司機駕駛座設有1個銀幕顯示影像及左右提示燈，一旦行人、自行車或汽機車進入5公尺內的內輪差視線死角，包括機車若與公車等速看不見，AI辨識鏡頭及提示燈會警告，避免大車視線死角造成車禍意外。