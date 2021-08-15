馬路成人車戰場 中市議員：把全區盲點系統列公車標配

「別再讓馬路成為人與車的戰場」，台中市議員陳世凱在市議會民進黨團提案，把市區客運全區盲點系統（盲區內輪差主動警示系統）列為公車評鑑項目，保護用路人安全，桃園市最近已試辦。交通局表示，將參考桃園執行狀況，如果真有示警作用，短期輔導業者安裝，另建議交通部入法，列入客運標準配備。

台中市去年車禍死亡人數201人。陳世凱指出，不少大型車輛肇事因駕車視野有死角，造成家庭蝕骨心痛，難以磨滅的傷害，部分超商貨車、近期上市小客車都已裝設了盲區警示系統，有車輛靠近或轉彎時，會發出燈光甚至語音警示，提醒用路人注意。。

陳世凱指出，桃園市政府要求大客車裝設盲區內輪差主動警示系統，公車轉彎時自動偵測盲區人車，發出燈光與聲音警示。建議交通局應輔導公車業者全面裝設，並列入公車業者年度評鑑項目。

台中市有死亡車禍受害人家屬則表示，不但公車要裝， 大型車輛在路上跑， 都有潛藏危險，萬一發生不幸都是一個家庭以上的悲劇，大型車都應安裝，別再讓馬路變成人與車的戰場！