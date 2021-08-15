五峰愛上喜翁攜手企業植樹 將打造高山森林幼兒足球場

位於新竹縣五峰鄉海拔1180公尺山區的「愛上喜翁」露營地，結合「綠色冀泉社會企業」舉辦「第一屆公益森林植樹典禮暨1180森林足球場預定地啟動儀式」，邀請縣長楊文科為肖璋大道種下第一棵樹苗，響應永續發展，將打造出全國第一座高山森林幼兒足球場。

縣府表示，有鑑於各項研究結果顯示，種樹已被公認是「緩解氣候變遷、最有效減碳、鞏固環境生態永保資源永續」的最有效方式。

愛上喜翁與綠色冀泉合作，推動第一屆公益森林計畫，要用種樹來守護土地、共同來愛護地球，並採取「以樹養球」的方式，準備打造亞洲第一座高山森林幼兒足球場，推動幼兒足球運動發展，將在每場足球賽後，種下台灣的國寶樹肖楠及牛璋樹，用實際的行動，響應聯合國SDGs永續發展指標。

愛上喜翁佔地6甲半，地勢平坦區域有2甲，經過16年陸續開發後，已成新竹縣內極少數免帶裝備的豪華露營區，吸引不少喜愛親近大自然的民眾前往造訪。

縣長楊文科表示，五峰的上喜翁不只是地名，原民話的意思是雲霧之上，像是說愛上這裡的雲霧，愛上喜翁董事長蔡國雲、莊主吳承燁與及綠色冀泉創辦人陳宇華舉辦推動節能減碳的植樹活動，種植數百株肖楠及牛璋樹營造肖璋大道，相信日後綠樹成蔭將會如同世外桃源。