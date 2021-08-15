中壢一號社宅假日趕工 居民批噪音擾人

桃園中壢一號社會住宅2019年6月開工，預計2022年3月竣工。附近居民批評，市府為了政績要求工程如期完工，承包商假日一早就發出工程巨響。400戶居民今年3月連署，承包商才暫停週日施工，沒想到5個月過後又開始週日施工，實在擾人清夢。

對此，桃園市住宅發展處處長莊敬權表示，之後會調整工序，周日施工時會將吵雜的敲打工程於早上8點後再施作，希望附近居民能體諒包容，竣工後也會推動周邊設施。

莊敬權解釋，之前施工14樓以下樓層，考量低樓層工程發出的聲響較大，與地方協調同意週日不施工，但8月後開始施工15、16層樓，比較沒有噪音問題，才恢復在週日施工，希望今年底前完成地下2層、地上21層的建物結構，再進行內部裝修等工程，對地方衝擊也會減少。

龍東、龍昌、中堅里等居民今天上午9點在中壢區龍文街抗議，市議員謝美英表示，中壢一號社宅距離竣工只剩半年時間，疑似因為有完工壓力，施工作業時間較長，讓居民不堪其擾，期望住宅發展處能將施作時間延至早上8時後，讓居民有足夠休息時間。

龍昌里鄰長邱振泰指出，中壢一號社會住宅為以鋁模板施工，相較傳統的木製模板會造成更大的施工噪音。里長范金水提到，窗戶關不住巨響，長時間噪音讓居民飽受精神折磨，有時甚至會延續到晚間11點，附近居民大部分是上班族，難得的休假日卻飽受噪音之苦，無法好好休息。