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竹縣智慧交通獲補助3千萬 改善竹北交通及自駕車安全

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
「V2X技術與應用強化自駕車運行路線計畫」將在自駕車行經沿線增設智慧路口防撞警示系統、智慧號誌推播系統及智慧候車站牌等設施。 圖／新竹縣政府提供
「V2X技術與應用強化自駕車運行路線計畫」將在自駕車行經沿線增設智慧路口防撞警示系統、智慧號誌推播系統及智慧候車站牌等設施。 圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府積極推廣智慧交通運輸，今年獲交通部核定補助3000萬元，辦理「竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫」及「V2X技術與應用強化自駕車運行路線計畫」，擴大改善大新竹區域路網壅塞，提供便捷、安全的運輸服務。

縣府交旅處表示，為改善大新竹交通壅塞問題，縣府從交通管理面及道路工程面雙管齊下進行改善。交通管理面部分，竹縣、市從2017年至2019年合作執行大新竹運輸走廊改善計畫，先針對經國橋至慈雲路廊帶及興隆橋廊帶進行交通改善。

此次核定的「竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫」獲2500萬元補助，將延續前期成果，並擴大至交流道周邊區域，因應交流道周邊包含遠百開幕、體育比賽及未來AI園區營運等所衍生大量車潮，將持續透過大數據車流分析，搭配區域路網動態號誌控制策略，改善壅塞情形提升行車效率。

道路工程面部分，除持續推動「高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程（中興路-力行路段）」及「跨頭前溪橋梁工程」，並在十大交通建設中辦理「經國橋道路改善計畫」及「台1線替代道路（新豐～新竹）新闢工程」等，透過增設往返縣、市間橋樑增加道路容量，讓用路人有較多路徑可選擇，藉此分散車流。

另外，繼今年4月啟動「新竹縣高鐵自駕接駁運行計畫」，自駕車在竹北市高鐵區試辦上路，為再強化運用車聯網於自駕車技術，申請「V2X技術與應用強化自駕車運行路線計畫」，獲核定500萬元補助，將在自駕車行經沿線增設智慧路口防撞警示系統、智慧號誌推播系統及智慧候車站牌等設施，提升自駕車場域行車安全及便捷。

「竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫」將持續透過大數據車流分析，搭配區域路網動態號誌控制策略，改善壅塞情形提升行車效率。 圖／新竹縣政府提供
「竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫」將持續透過大數據車流分析，搭配區域路網動態號誌控制策略，改善壅塞情形提升行車效率。 圖／新竹縣政府提供

新竹 高鐵 替代道路

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