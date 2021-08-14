快訊

詹雅雯病情生變「下午送急診」 于美人喊話觀眾集氣

現場看戴資穎、麟洋配再等等 考量疫情台北羽球公開賽停辦

排水溝阻塞惡臭無人聞問 桃議員轟：反映一年都沒解決

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
舒翠玲議員指出排水溝問題去年就反映，但是一直沒解決。圖／舒翠玲服務處提供
舒翠玲議員指出排水溝問題去年就反映，但是一直沒解決。圖／舒翠玲服務處提供

桃園平鎮區南平路與新光路間的兩條排水溝，因長期積水孳生蚊蟲，更是散發陣陣惡臭，當地民眾不滿憤而向桃園市議員陳情，議員舒翠玲今表示，其實早在一年前就已反映邀集相關單位會勘，沒想到一年後問題仍沒解決，昨天將現場勘查，要求市府提出解決對策改善，提升當地生活品質。

舒翠玲說，當地民眾向她陳情指出，平鎮區南平路技嘉科技與新光路間，往埔心方向右側設置有2條排水溝，往東的水溝排往雷公埤因年久失修，水路高程不一，導致排水溝在南平路段堵塞，長期積水蚊蟲孳生散發惡臭。

舒翠玲不滿表示，其實一年前就邀集相關單位會勘，至今問題仍沒解決，昨天再安排現場勘查。農田水利署石門管理處人員表示，全案已列入雷公埤改善工程規畫案，18日與市政府水務局審查討論，找出長遠解決方案有效改善周邊排水問題。

另外，排水溝除往東排入雷公埤，另有一條向西排往新光路雨水下水道，市府養工處會協助將東向排水溝接往西向排水溝，以利強降雨時可快速將西向排水溝內積水排除，該工程預計9月份動工。

桃園 水利署 石門

延伸閱讀

石門核一前曾淹大水 120米長排水溝徹底改善省道安全了

驚！高雄大寮排水溝出現「牛奶河」 水質出現強鹼反應

台南陣陣大雨 歸仁鬧區中山路罕見一周三度淹水惹民怨

彰化婦人落水漂了約1公里 今晨下游橋下尋獲遺體

相關新聞

五倍券免換購 竹縣：直接發現金更能紓困振興

行政院五倍券政策規畫轉彎，中央原本換購五倍券改全民免費領取，新竹縣長楊文科今午回應表示，中央能尊重民意改變政策的作法，地...

第6輪16日上午10點起預約 苗栗單複選高端1萬7314人

第六輪疫苗將在8月23日開始施打，預約接種時間為16日上午10點至18日中午12點止。苗栗縣衛生局表示，根據8月7日預約...

新竹縣搜救協會成軍 將協助消防局山難救援

新竹縣搜救協會是由一群對於緊急救護有專業的志願者組成，成員當中不乏資深高山嚮導或溯溪教練，因為對於山林急難環境救助專業技...

竹市南寮波光市集新開幕 假日爆人潮廁所沒水用

新竹市南寮漁港「波光市集」甫開幕，今天迎接第1個周末假日，因為天氣不錯加上疫情趨緩，波光市集早上就開始有遊客報到採買小吃...

義民祭在新埔義民廟揭幕 楊文科今迎黑令旗祈疫情退散

新埔褒忠義民廟今天（14日）上午舉行義民祭枋寮聯庄輪值祭典區恭迎義民爺儀式，正式揭開今年義民祭系列活動與儀式，縣長楊文科...

桃園發好市券振興 竹市消費抽大獎

疫後振興，桃園市2.5萬份、面額200元的好市券昨開放領券，不少民眾搶頭香採買夜市小吃，市長鄭文燦說，好市券將持續發放，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。