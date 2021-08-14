排水溝阻塞惡臭無人聞問 桃議員轟：反映一年都沒解決
桃園平鎮區南平路與新光路間的兩條排水溝，因長期積水孳生蚊蟲，更是散發陣陣惡臭，當地民眾不滿憤而向桃園市議員陳情，議員舒翠玲今表示，其實早在一年前就已反映邀集相關單位會勘，沒想到一年後問題仍沒解決，昨天將現場勘查，要求市府提出解決對策改善，提升當地生活品質。
舒翠玲說，當地民眾向她陳情指出，平鎮區南平路技嘉科技與新光路間，往埔心方向右側設置有2條排水溝，往東的水溝排往雷公埤因年久失修，水路高程不一，導致排水溝在南平路段堵塞，長期積水蚊蟲孳生散發惡臭。
舒翠玲不滿表示，其實一年前就邀集相關單位會勘，至今問題仍沒解決，昨天再安排現場勘查。農田水利署石門管理處人員表示，全案已列入雷公埤改善工程規畫案，18日與市政府水務局審查討論，找出長遠解決方案有效改善周邊排水問題。
另外，排水溝除往東排入雷公埤，另有一條向西排往新光路雨水下水道，市府養工處會協助將東向排水溝接往西向排水溝，以利強降雨時可快速將西向排水溝內積水排除，該工程預計9月份動工。
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