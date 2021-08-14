連續兩個假日午後陣雨 桃園山區海邊消費兩樣情

疫情降級已兩周，桃園市各風景區和旅遊景點並未出現明顯人潮，民宿業者認為，主因是桃園兩個假日都屬雷陣雨天氣，遊客打消上山旅遊念頭；另外，疫情警戒降級全省風景區都開放，遊客選擇多，桃園山區天氣不佳情形，遊客自然會往中南部跑。

「一個山坡落石坍方阻斷道路，消息傳開遊客電話就來了，還沒接起電話就猜到要退房」復興區曾姓民宿業者表示，昨晚北橫蘇樂段邊坡落石坍方阻斷道路，遊客上不來紛紛打電話退房，原本期待假日生意就泡湯，10個房間大概只有2、3間住宿，同業都一樣是慘澹經營。

新竹林管處所屬的桃園東眼山風景區今入園人數未超過千人，拉拉山巨木群風景區今午約有600人入園，人潮較往常例假日未明顯增加，主因應該是山區下雨。桃園風管處指出，假日各景點遊客沒有明顯增加，大溪老街下午一場大雨，和平老街遊客只有20多人，待雨停4點後老街則有2、3百人。