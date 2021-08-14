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連續兩個假日午後陣雨 桃園山區海邊消費兩樣情

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
北橫後山蘇樂段昨晚邊坡落石阻斷交通，雖然搶修完工今天清晨就開放車輛通行，但是上山的人潮明顯減少。圖／公路總局一工處提供
北橫後山蘇樂段昨晚邊坡落石阻斷交通，雖然搶修完工今天清晨就開放車輛通行，但是上山的人潮明顯減少。圖／公路總局一工處提供

疫情降級已兩周，桃園市各風景區和旅遊景點並未出現明顯人潮，民宿業者認為，主因是桃園兩個假日都屬雷陣雨天氣，遊客打消上山旅遊念頭；另外，疫情警戒降級全省風景區都開放，遊客選擇多，桃園山區天氣不佳情形，遊客自然會往中南部跑。

「一個山坡落石坍方阻斷道路，消息傳開遊客電話就來了，還沒接起電話就猜到要退房」復興區曾姓民宿業者表示，昨晚北橫蘇樂段邊坡落石坍方阻斷道路，遊客上不來紛紛打電話退房，原本期待假日生意就泡湯，10個房間大概只有2、3間住宿，同業都一樣是慘澹經營。

新竹林管處所屬的桃園東眼山風景區今入園人數未超過千人，拉拉山巨木群風景區今午約有600人入園，人潮較往常例假日未明顯增加，主因應該是山區下雨。桃園風管處指出，假日各景點遊客沒有明顯增加，大溪老街下午一場大雨，和平老街遊客只有20多人，待雨停4點後老街則有2、3百人。

至於桃園市竹圍、永安兩漁港昨天至傍晚7點，停車場仍屬停滿車狀態，漁港直銷中心觀光魚市至晚間仍看到不斷進出人潮，兩個漁會雖有在門口管制進入直銷中心人數，但多數遊客仍願意等候，為的就是買海鮮及外帶消費。

大溪下午陣雨過後，遊客又重回老街。圖／桃園市觀旅局即時影像
大溪下午陣雨過後，遊客又重回老街。圖／桃園市觀旅局即時影像
桃園市永安漁港到了晚上近7點，還是可以看見停車場還是停滿車的熱鬧畫面。圖／桃園市觀旅局即時影像
桃園市永安漁港到了晚上近7點，還是可以看見停車場還是停滿車的熱鬧畫面。圖／桃園市觀旅局即時影像

桃園 大溪老街 疫情

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