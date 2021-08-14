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石門水庫案通盤檢討 住戶不滿被劃保護區恐變違建

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
大溪坪有些住家不知道上一次通盤檢討案，土地就被劃入水源保護區。記者鄭國樑／攝影
大溪坪有些住家不知道上一次通盤檢討案，土地就被劃入水源保護區。記者鄭國樑／攝影

桃園市石門水庫水源特定計畫區第二次通盤檢討，本周已舉辦5場說明會，有住戶抱怨，不知自己的土地在上一次通盤檢討時，就被政府變更為水源保護區，住了100多年的家園竟像違建不能修繕，更別想重新蓋房子。都發局表示，通盤檢討計畫公展至8月19日，結束前民眾可提出書面聲明，再交都發局彙整送市都委會討論。

石門水庫水源特定計畫區範圍涵蓋大溪、復興、龍潭3個行政區，復興區說明會在長興活動中心舉行時，區公所秘書周星文代表奎輝、長興、高遶等部落送交陳情書，質疑都計單位對部落心聲視而不見，3年前他到市政府參加公聽會，當時都委會委員贊同他的建議，劃定適當住宅區落實部落居住正義，結果通盤檢討草圖對並沒畫出適當住宅區，反而變成文教用地。

周星文強調，復興區多個部落在石門水庫水源特定計畫區缺少適當住宅用地，大家都贊成保護生態環境和水資源，但也希望政府同時兼顧居住還有農耕用地需求，過去部落對市政府在復興區的建設都願意配合，石門水庫水源特定計畫區通盤檢討攸關地方往後長年發展，希望都計單位要重視地方的心聲。

阿姆坪生態園區內的大溪坪住家指出，石門水庫阿姆坪生態園區現有約10戶住家與荒廢大飯店建築，這次第2次都市計畫通盤檢討開說明會，住戶才發現自己的土地已在上一次通盤檢討，至少5年前就被劃為水源保護區或保安保護區，他們完全不知情，保安保護區房子還可以修繕，若在水源保護區等於合法房子變成違建，以後也別想翻修，政府必須補救。

另一個聚落大灣坪區有30多戶，現行都市計畫這些住戶絕大多數都住在停車場用地，這次通盤檢討公展說明會可感受都計單位的善意，大部分住戶對公展的草案內容大幅縮減停車場用地，劃出適當住宅區表示可接受，但大灣坪3公頃土地仍有一半以上屬國有財產局，許多住戶已傳承至今超過100年，要求未來國有財產局能把土地賣給他們，或簽長期平價租約，符合居住事實和正義。

都發局表示，會全力協助民眾維護本身應有的權益，也提醒大家公展期限內除了在說明會上陳述的意見，還可用書面向桃園市都委會反映，屆時會彙整意見交由市都委會審議。

石門水庫特定水源計畫區通盤檢討草案，將大幅縮減停車場用地。記者鄭國樑／攝影
石門水庫特定水源計畫區通盤檢討草案，將大幅縮減停車場用地。記者鄭國樑／攝影
復興區公所秘書周星文代表原鄉部落參加石門水庫都計通盤檢討說明會，要求市政府重視原住民族需要適當住宅區的心聲。圖記者鄭國樑／翻攝
復興區公所秘書周星文代表原鄉部落參加石門水庫都計通盤檢討說明會，要求市政府重視原住民族需要適當住宅區的心聲。圖記者鄭國樑／翻攝

石門水庫 保護區 生態園區

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