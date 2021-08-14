石門水庫案通盤檢討 住戶不滿被劃保護區恐變違建

桃園市石門水庫水源特定計畫區第二次通盤檢討，本周已舉辦5場說明會，有住戶抱怨，不知自己的土地在上一次通盤檢討時，就被政府變更為水源保護區，住了100多年的家園竟像違建不能修繕，更別想重新蓋房子。都發局表示，通盤檢討計畫公展至8月19日，結束前民眾可提出書面聲明，再交都發局彙整送市都委會討論。

石門水庫水源特定計畫區範圍涵蓋大溪、復興、龍潭3個行政區，復興區說明會在長興活動中心舉行時，區公所秘書周星文代表奎輝、長興、高遶等部落送交陳情書，質疑都計單位對部落心聲視而不見，3年前他到市政府參加公聽會，當時都委會委員贊同他的建議，劃定適當住宅區落實部落居住正義，結果通盤檢討草圖對並沒畫出適當住宅區，反而變成文教用地。

周星文強調，復興區多個部落在石門水庫水源特定計畫區缺少適當住宅用地，大家都贊成保護生態環境和水資源，但也希望政府同時兼顧居住還有農耕用地需求，過去部落對市政府在復興區的建設都願意配合，石門水庫水源特定計畫區通盤檢討攸關地方往後長年發展，希望都計單位要重視地方的心聲。

阿姆坪生態園區內的大溪坪住家指出，石門水庫阿姆坪生態園區現有約10戶住家與荒廢大飯店建築，這次第2次都市計畫通盤檢討開說明會，住戶才發現自己的土地已在上一次通盤檢討，至少5年前就被劃為水源保護區或保安保護區，他們完全不知情，保安保護區房子還可以修繕，若在水源保護區等於合法房子變成違建，以後也別想翻修，政府必須補救。

另一個聚落大灣坪區有30多戶，現行都市計畫這些住戶絕大多數都住在停車場用地，這次通盤檢討公展說明會可感受都計單位的善意，大部分住戶對公展的草案內容大幅縮減停車場用地，劃出適當住宅區表示可接受，但大灣坪3公頃土地仍有一半以上屬國有財產局，許多住戶已傳承至今超過100年，要求未來國有財產局能把土地賣給他們，或簽長期平價租約，符合居住事實和正義。