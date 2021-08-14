快訊

整理包／搶商機 全台各縣市五倍券加碼措施看這裡

漢翔改裝F-16戰機聯胺外洩 8員工急送醫檢查

影／苦等3個月 苗栗桐花祭、包粽傳情等活動陸續登場

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
公館鄉公所上午在四季彩林公園辦桐花祭活動「漫步客庄桐樂趣」，希望鄉親在疫情趨緩之際走向戶外接觸大自然，參加表演的社區婦女開心合影。記者胡蓬生／攝影
公館鄉公所上午在四季彩林公園辦桐花祭活動「漫步客庄桐樂趣」，希望鄉親在疫情趨緩之際走向戶外接觸大自然，參加表演的社區婦女開心合影。記者胡蓬生／攝影

今天七夕情人節，隨疫情漸趨平緩，苗栗縣「遲來的」活動也將陸續登場。時隔3個月，公館鄉公所上午在茶園坪四季彩林公園舉辦桐花祭活動「漫步客庄桐樂趣」，希望鄉親在疫情趨緩之際走向 戶外接觸大自然，調劑身心；後龍鎮公所16日上午也將在水尾社區活動中心溫暖舉辦「龍鎮有情粽飄香」，包粽贈送弱勢家庭。

苗栗縣文化觀光局指出，苗栗縣各鄉鎮今年桐花祭活動共規畫14場，其中11場已舉辦，1場因疫情宣布取消，另有一場宣布推出後就碰上「三級警戒」也被迫停辦，公館鄉桐花祭原訂5月推出，因疫情決定延期。

縣府、客委會及 館鄉公所上午在仁安村四季彩林公園推出漫步客庄桐樂趣活動，配合防疫，在公園內規畫親子尋寶趣節目以分流人潮，尋寶後在舞台區外發放客家美食、宣導品，會場舞台區並控管進入的人數，安排了客家歌手楊咩咩、Face to face兩人組樂團及館南、五穀、石墻社區發展協會、氣球達人草莓老師等演出，現場並有華山基金會義賣、苗栗就業中心等服務攤位。

縣長徐耀昌、公館鄉長曾美露及立委徐志榮妻子王慧珍、縣議員孫素娥、徐筱菁、鄉代會主席劉冠霆、代表、村長、社區發展協會理事長等人參與桐花祭典，共同上香祈福，並由法師恭讀疏文，祈求保佑鄉親平安健康。

公館鄉公所上午在四季彩林公園辦桐花祭活動「漫步客庄桐樂趣」，苗栗縣長徐耀昌和 地方人士共同上香祈福。記者胡蓬生／攝影
公館鄉公所上午在四季彩林公園辦桐花祭活動「漫步客庄桐樂趣」，苗栗縣長徐耀昌和 地方人士共同上香祈福。記者胡蓬生／攝影
公館鄉公所上午在四季彩林公園辦桐花祭活動「漫步客庄桐樂趣」，苗栗縣長徐耀昌和 地方人士共同上香祈福。記者胡蓬生／攝影
公館鄉公所上午在四季彩林公園辦桐花祭活動「漫步客庄桐樂趣」，苗栗縣長徐耀昌和 地方人士共同上香祈福。記者胡蓬生／攝影
公館鄉公所上午在四季彩林公園辦桐花祭活動「漫步客庄桐樂趣」，希望鄉親在疫情趨緩之際走向戶外接觸大自然，參加表演的社區婦女開心合影。記者胡蓬生／攝影
公館鄉公所上午在四季彩林公園辦桐花祭活動「漫步客庄桐樂趣」，希望鄉親在疫情趨緩之際走向戶外接觸大自然，參加表演的社區婦女開心合影。記者胡蓬生／攝影

桐花祭 疫情 苗栗縣

延伸閱讀

第6輪16日上午10點起預約 苗栗單複選高端1萬7314人

拚黨魁訪苗栗 朱立倫：國民黨首要加強領導力

公告受保護樹木已近百棵 苗栗推保護樹木自治條例

拿現金搶購空針 苗栗在地企業家廖明世捐10萬支1CC空針

相關新聞

五倍券免換購 竹縣：直接發現金更能紓困振興

行政院五倍券政策規畫轉彎，中央原本換購五倍券改全民免費領取，新竹縣長楊文科今午回應表示，中央能尊重民意改變政策的作法，地...

第6輪16日上午10點起預約 苗栗單複選高端1萬7314人

第六輪疫苗將在8月23日開始施打，預約接種時間為16日上午10點至18日中午12點止。苗栗縣衛生局表示，根據8月7日預約...

新竹縣搜救協會成軍 將協助消防局山難救援

新竹縣搜救協會是由一群對於緊急救護有專業的志願者組成，成員當中不乏資深高山嚮導或溯溪教練，因為對於山林急難環境救助專業技...

竹市南寮波光市集新開幕 假日爆人潮廁所沒水用

新竹市南寮漁港「波光市集」甫開幕，今天迎接第1個周末假日，因為天氣不錯加上疫情趨緩，波光市集早上就開始有遊客報到採買小吃...

義民祭在新埔義民廟揭幕 楊文科今迎黑令旗祈疫情退散

新埔褒忠義民廟今天（14日）上午舉行義民祭枋寮聯庄輪值祭典區恭迎義民爺儀式，正式揭開今年義民祭系列活動與儀式，縣長楊文科...

桃園發好市券振興 竹市消費抽大獎

疫後振興，桃園市2.5萬份、面額200元的好市券昨開放領券，不少民眾搶頭香採買夜市小吃，市長鄭文燦說，好市券將持續發放，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。