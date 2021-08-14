影／苦等3個月 苗栗桐花祭、包粽傳情等活動陸續登場

今天七夕情人節，隨疫情漸趨平緩，苗栗縣「遲來的」活動也將陸續登場。時隔3個月，公館鄉公所上午在茶園坪四季彩林公園舉辦桐花祭活動「漫步客庄桐樂趣」，希望鄉親在疫情趨緩之際走向 戶外接觸大自然，調劑身心；後龍鎮公所16日上午也將在水尾社區活動中心溫暖舉辦「龍鎮有情粽飄香」，包粽贈送弱勢家庭。

苗栗縣文化觀光局指出，苗栗縣各鄉鎮今年桐花祭活動共規畫14場，其中11場已舉辦，1場因疫情宣布取消，另有一場宣布推出後就碰上「三級警戒」也被迫停辦，公館鄉桐花祭原訂5月推出，因疫情決定延期。

縣府、客委會及 館鄉公所上午在仁安村四季彩林公園推出漫步客庄桐樂趣活動，配合防疫，在公園內規畫親子尋寶趣節目以分流人潮，尋寶後在舞台區外發放客家美食、宣導品，會場舞台區並控管進入的人數，安排了客家歌手楊咩咩、Face to face兩人組樂團及館南、五穀、石墻社區發展協會、氣球達人草莓老師等演出，現場並有華山基金會義賣、苗栗就業中心等服務攤位。