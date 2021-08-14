五倍券免換購 竹縣：直接發現金更能紓困振興
行政院五倍券政策規畫轉彎，中央原本換購五倍券改全民免費領取，新竹縣長楊文科今午回應表示，中央能尊重民意改變政策的作法，地方樂觀其成，但他個人想法是「直接發現金給民眾，更能達到紓困與振興目標」。
楊文科表示，中央昨晚討論將尊重民意，改採免付1000元現金，對於民眾或地方政府來說都樂觀其成，尤其談到疫情後應該要積極振興消費及觀光旅遊市場，讓受疫情衝擊的業者能「重生」。
楊文科指出，中央政府直接發現金給民眾更能達到紓困與振興目標，至於五倍券發放後，新竹縣會全力配合辦理加碼優惠措施，目前產發處、交旅處都已在討論當中，初步將將結合各地商圈、觀光旅遊及餐飲業者，共同提出加碼優惠措施，辦理抽獎活動。
由於新竹縣5月就爆發有確診者足跡，導致內灣、北埔老街等商家幾乎停擺3個月，即便警戒降級後仍找不回遊客，甚至傳出內灣老街倒閉店家已超過20家，攤商業者都期盼藉由五倍券刺激買氣，找回失去的人潮。
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