第6輪16日上午10點起預約 苗栗單複選高端1萬7314人

第六輪疫苗將在8月23日開始施打，預約接種時間為16日上午10點至18日中午12點止。苗栗縣衛生局表示，根據8月7日預約平台統計，苗栗縣單選高端疫苗施打的有2712人，複選疫苗含高端要施打的有1萬4602人，合計1萬7314人，屆時請鄉親收到簡訊踴躍登記接種。

苗栗縣衛生局表示，因應中央疫情指揮中心公告開放孕婦、急需出國第2劑及第1劑不良反應民眾需求，縣府府特別整合縣內的合約醫院設立相關服務窗口。有關內容如下：

一、 已完成第1劑新冠肺炎疫苗接種的鄉親，如有急迫性出國須提前接種者，可提出相關證明文件（如機票等）事先向衛福部苗栗醫院開設的旅遊醫學門診進行預約，但接種第2劑部分必須依照規定，間隔至少滿10周始可接種。

二、 苗栗縣可提供孕媽咪施打莫德納疫苗（包括1或2劑）的有大千綜合醫院、為恭紀念醫院、苑裡李綜合醫院，先行預約再前往施打。

三、 極少數民眾接種第1劑疫苗發生未緩解的不良反應，經醫師評估須以不同疫苗完成接種的特殊情形需求，衛生局協調縣內7家醫院受理民眾持「因前述因素就醫後之診斷證明書」或「通報至疾管署疫苗不良事件通報」其中1項，經以上醫院醫師評估許可後，再予不同廠牌疫苗完成第2劑接種，目前適用方式為第1劑接種AZ疫苗、第2劑接種需間隔至少滿10周才可接種。