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新竹縣搜救協會成軍 將協助消防局山難救援

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣搜救協會今天（14日）正式成軍，宣示將協助消防局山域意外事故救援。圖／消防局提供
新竹縣搜救協會今天（14日）正式成軍，宣示將協助消防局山域意外事故救援。圖／消防局提供

新竹縣搜救協會是由一群對於緊急救護有專業的志願者組成，成員當中不乏資深高山嚮導或溯溪教練，因為對於山林急難環境救助專業技能十分熟悉，經過1年半的醞釀與籌備，終於在今年正式登錄成立，今天上午新竹縣消防局也頒發災害防救團體登錄證書，宣示協會成軍。

新竹縣消防局表示，內政部自前年10月21日宣示開放山林政策，鼓勵山友落實自主管理、責任承擔的精神，但從去年疫情影響出國情形，加上登山旅遊化，使得國人從事登山活動人數大增，登山民眾常因自身準備不足發生意外，使山域事故件數也隨之攀升。

新竹縣自2018至2020年，每年山域意外事故平均達25件以上，事故人數近50人，也曾有連續2天發生山難事故案件，讓山區分隊及擔任山域搜救小組的警消疲於奔命，不過隨著新竹縣搜救協會的成立，消防局也盼民力資源能挹注救援能量。

新竹縣搜救協會成員都接受基本訓練課程16小時以上，課程內容包含災害認識、災害搶救、緊急救護、簡易搜救與災害心理及團隊組織。

搜救協會第1屆理事長羅節芳，本身早年也擔任過其他協會要職，對災害防救團體或災害防救志願組織運作十分熟悉，因此號召擁有救災熱忱，且具有專業的戶外技能的高手，例如長距離越野跑者、繩索救援技術的專業家，希望讓新竹縣山域救援能量有相當助益。

新竹 疫情

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