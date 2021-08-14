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竹市南寮波光市集新開幕 假日爆人潮廁所沒水用

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市南寮漁港「波光市集」甫開幕，今天迎接第1個周末假日，因為天氣不錯加上疫情趨緩，波光市集早上就開始有不少遊客報到採買小吃、美食。記者張裕珍／攝影
新竹市南寮漁港「波光市集」甫開幕，今天迎接第1個周末假日，因為天氣不錯加上疫情趨緩，波光市集早上就開始有不少遊客報到採買小吃、美食。記者張裕珍／攝影

新竹市南寮漁港「波光市集」甫開幕，今天迎接第1個周末假日，因為天氣不錯加上疫情趨緩，波光市集早上就開始有遊客報到採買小吃、美食，但因遊客太多，零星出現遊客脫口罩大啖美食的畫面，連廁所都因人太多「無水可用」，女廁還有多間出現阻塞故障窘境，市府指出，已經緊急調派水車，也將請區漁會加強勸導不要在外飲食。

因配合新竹漁港直銷中心整建計畫，市府在直銷中心旁打造波光市集，將戶外攤商移往此處營運，波光市集號稱是全台首處以海浪理念設計的海岸地標建築，主打「黃金沙灘色系」，波浪狀屋頂融入海港，夜晚還有光環境營造，讓絕美地標映照海景。

南寮的波光市集10日起試營運，引起地方熱烈討論，不少民代也造訪波光市集「開箱」，市府指出，大棚架建築下方提供74席攤商販賣空間，每席採統一規格框架，配有獨立流理台、自來水與電源插座等設備，一旁新設公廁，設有無障礙及親子廁所。

今天是波光市集營運碰到的第1個假日，雖然仍在二級疫情警戒階段，但因為疫情已經趨緩不少，許多遊客、居民慕名而來，南寮漁港停車場也難得出現幾乎停滿的景象，今天近中午，不少遊客攜家帶眷到市集採買炸物、烤香腸與魷魚、冰品或沁涼飲料。

不過，市府雖然事前宣導，波光市集營業時以防疫優先，遵循指揮中心指引落實實聯制、社交距離、限外帶、禁止邊走邊吃等防疫措施，但記者今天實地走訪，仍可見零星遊客違反防疫規定，買了烤魷魚、冰淇淋邊走邊吃，或是躲到陰涼處脫口罩飲食。

李姓遊客說，他跟家人一起到波光市集逛逛，沒想到到女廁時，先是發現好幾間廁間都貼上「故障」告示，想要洗手，打開水龍頭都完全沒水，除了女廁內沒水，連公用水龍頭都沒水，直呼新的波光市集雖然外觀新穎時尚，但美中不足「有點掉漆」。

市府產業發展處指出，前幾天平日營運時，廁所用水沒有問題，因今天假日遊客明顯變多，使用量變大，水塔供水不足，才會造成廁所無水可用，已緊急調派水車供水支援，至於部分女廁廁間故障封閉，是因為部分遊客使用習慣不當，將大量衛生紙或生理用品沖進馬桶，導致管線堵塞，之後將張貼「勿沖衛生紙」告示，避免再有堵塞。

由於波光市集假日遊客眾多，部分民眾邊走邊吃違反防疫規定，產發處人員也強調，波光市集為半戶外空間，難以從單一出入口進行人流管控，但各攤商攤位都貼有實聯制QRCODE條碼，請遊客自行掃描，也將請漁會人員走動式勸導，請民眾不要在公共場所脫口罩飲食，請回車上或回家後再飲食，確保安全。

新竹市南寮漁港「波光市集」甫開幕，但因為人潮眾多，廁所竟然無水可用。記者張裕珍／攝影
新竹市南寮漁港「波光市集」甫開幕，但因為人潮眾多，廁所竟然無水可用。記者張裕珍／攝影
新竹市南寮漁港「波光市集」甫開幕，今天迎接第1個周末假日，因為天氣不錯加上疫情趨緩，波光市集早上就開始有不少遊客報到採買小吃、美食。記者張裕珍／攝影
新竹市南寮漁港「波光市集」甫開幕，今天迎接第1個周末假日，因為天氣不錯加上疫情趨緩，波光市集早上就開始有不少遊客報到採買小吃、美食。記者張裕珍／攝影
新竹市南寮漁港「波光市集」甫開幕，今天迎接第1個周末假日，因為天氣不錯加上疫情趨緩，波光市集早上就開始有不少遊客報到採買小吃、美食。記者張裕珍／攝影
新竹市南寮漁港「波光市集」甫開幕，今天迎接第1個周末假日，因為天氣不錯加上疫情趨緩，波光市集早上就開始有不少遊客報到採買小吃、美食。記者張裕珍／攝影
新竹市南寮漁港「波光市集」甫開幕，今天迎接第1個周末假日，但女廁卻有多間故障無法使用。記者張裕珍／攝影
新竹市南寮漁港「波光市集」甫開幕，今天迎接第1個周末假日，但女廁卻有多間故障無法使用。記者張裕珍／攝影

衛生紙

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