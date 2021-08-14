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義民祭在新埔義民廟揭幕 楊文科今迎黑令旗祈疫情退散

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
縣長楊文科出席恭迎儀式，將黑令旗交由枋寮聯庄祭典區。記者巫鴻瑋／攝影
縣長楊文科出席恭迎儀式，將黑令旗交由枋寮聯庄祭典區。記者巫鴻瑋／攝影

新埔褒忠義民廟今天（14日）上午舉行義民祭枋寮聯庄輪值祭典區恭迎義民爺儀式，正式揭開今年義民祭系列活動與儀式，縣長楊文科一早就到義民廟參拜，並與枋寮聯庄祭典區總爐主林錦華一同恭迎義民爺，也祈求義民爺保佑疫情能早日退散。

今年的義民祭受到疫情影響，雖不減傳統科儀，但仍以分流恭迎義民爺神龕和黑令旗回祭典區坐鎮，許多原本往年都讓民眾參與的活動，也都縮小規模控管人數或改為線上辦理，不過重頭戲仍是25日到27日，即農曆7月18日開始連3天的中元祭祀大典。

枋寮聯庄祭典區總爐主林錦華表示，為配合防疫，祭典儀式縮小規模辦理，並採15個據點分流方式恭迎義民爺，奉飯儀式也縮短為半個月，祭典科儀雖因疫情受到影響，面臨很多的挑戰及改變，但義民祭這項傳統祭典仍要盡力維持傳承。

今天的恭迎義民爺儀式，象徵義民祭正式揭幕，今年也是義民廟創建第233周年，並輪到由枋寮聯庄祭典區輪值，枋寮聯庄則包含新竹縣新埔鎮5個里、竹北市11個里以及新竹市前溪里，因此今天上午的恭迎儀式，各里里長也都代表出席。

楊文科表示，受疫情影響，義民祭活動會遵照中央流行疫情指揮中心指引來辦理，歡迎民眾在家透過直播觀賞文化局的系列節目，一起來慶祝義民祭典，傳承客家精神文化。

文化局長李安妤說，新埔褒忠亭義民節祭典之所以受到客家鄉親甚至全國的關注，主要是這裡傳承了200多年來的文化祭典，是由新竹縣、新竹市和桃園市等3縣市，20鄉鎮市區組成15大聯庄祭典區來輪值主辦，完整保存傳統輪值制度與祭儀，充分展現了民間自發力量與社群凝聚力，更傳承客家人忠義思想及精神。

義民祭系列活動，8月25日會首先以「豎燈篙」揭開核心祭典序幕，26日於褒忠橋下鳳山溪放水燈招引水路孤魂，27日上午10時起在義民廟舉行義民爺祭祀大典、交接值年總爐主、獻午供，傍晚則於枋寮祭典區舉辦普度、收孤、大士爺羽化等傳統祭典，29日恭送義民爺聖駕回鑾後結束今年祭典。

新埔褒忠義民廟今天（14日）上午舉行恭迎義民爺儀式。記者巫鴻瑋／攝影
新埔褒忠義民廟今天（14日）上午舉行恭迎義民爺儀式。記者巫鴻瑋／攝影
枋寮聯庄祭典區各里將負責今年輪值，上午也分流恭迎黑令旗回祭典區坐鎮。記者巫鴻瑋／攝影
枋寮聯庄祭典區各里將負責今年輪值，上午也分流恭迎黑令旗回祭典區坐鎮。記者巫鴻瑋／攝影
枋寮聯庄祭典區各里將負責今年輪值，上午也分流恭迎黑令旗回祭典區坐鎮。記者巫鴻瑋／攝影
枋寮聯庄祭典區各里將負責今年輪值，上午也分流恭迎黑令旗回祭典區坐鎮。記者巫鴻瑋／攝影
新埔褒忠義民廟今天（14日）上午舉行恭迎義民爺儀式。記者巫鴻瑋／攝影
新埔褒忠義民廟今天（14日）上午舉行恭迎義民爺儀式。記者巫鴻瑋／攝影

義民祭 疫情 新竹

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