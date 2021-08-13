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產管學三方合作 桃園將走進社區為長者測心律

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（中）與中央大學校長周景揚（左）、台北圓環扶輪社長黃國彭簽署社區篩檢計畫備忘錄。記者陳俊智／攝影
桃園市長鄭文燦（中）與中央大學校長周景揚（左）、台北圓環扶輪社長黃國彭簽署社區篩檢計畫備忘錄。記者陳俊智／攝影

國立中央大學研發醫療級儀器「心電圖手環」，2018年與桃園衛生局合作至今，篩檢全市1萬391人，發現有2.5%受檢者心律不整，其中又有45.4%經醫院複查確診心房顫動；桃園市政府今天與中央大學、國際扶輪社3482區台北圓環扶輪社簽署「桃園市心房顫動社區篩檢計畫備忘錄」，將優先為復興、大溪、新屋等地民眾服務。

桃園市衛生局指出，中央大學研發的心電圖手環經過衛服部和美國FDA認證，屬於醫療級儀器，且穿戴方便，受檢者只要戴著手環30秒，搭配雲端系統，就能進行心律分析，可省去民眾奔波醫院或醫療人員搬運龐大儀器的不便。

桃園市心房顫動社區篩檢計畫獲台北圓環扶輪社捐贈250萬元支持，產、官、學三方今天在桃園市政府簽屬備忘錄；台北圓環扶輪社社長黃國彭表示，期望此次合作不僅止幫助桃園民眾，也能成為遠距醫療的典範。中央大學校長則感謝國際扶輪社協助，也預期計畫能提高桃園的醫療品質。

衛生局表示，桃園市老年人口比率平均值約13.2%，心電圖手環將優先提供老年人口比高於平均值的大溪、復興、新屋、龍潭、觀音和龜山等地，另會搭配13區衛生所社區篩檢活動和醫療小管家據點進行篩檢。

國立中央大學研發醫療級儀器「心電圖手環」，穿戴方便，只要30秒就能分析心律。圖／衛生局提供
國立中央大學研發醫療級儀器「心電圖手環」，穿戴方便，只要30秒就能分析心律。圖／衛生局提供
桃園市長鄭文燦（中）與中央大學校長周景揚（左）、台北圓環扶輪社長黃國彭簽署社區篩檢計畫備忘錄。記者陳俊智／攝影
桃園市長鄭文燦（中）與中央大學校長周景揚（左）、台北圓環扶輪社長黃國彭簽署社區篩檢計畫備忘錄。記者陳俊智／攝影

桃園 衛生局 中央大學

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