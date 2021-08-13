產管學三方合作 桃園將走進社區為長者測心律

國立中央大學研發醫療級儀器「心電圖手環」，2018年與桃園市衛生局合作至今，篩檢全市1萬391人，發現有2.5%受檢者心律不整，其中又有45.4%經醫院複查確診心房顫動；桃園市政府今天與中央大學、國際扶輪社3482區台北圓環扶輪社簽署「桃園市心房顫動社區篩檢計畫備忘錄」，將優先為復興、大溪、新屋等地民眾服務。

桃園市衛生局指出，中央大學研發的心電圖手環經過衛服部和美國FDA認證，屬於醫療級儀器，且穿戴方便，受檢者只要戴著手環30秒，搭配雲端系統，就能進行心律分析，可省去民眾奔波醫院或醫療人員搬運龐大儀器的不便。

桃園市心房顫動社區篩檢計畫獲台北圓環扶輪社捐贈250萬元支持，產、官、學三方今天在桃園市政府簽屬備忘錄；台北圓環扶輪社社長黃國彭表示，期望此次合作不僅止幫助桃園民眾，也能成為遠距醫療的典範。中央大學校長則感謝國際扶輪社協助，也預期計畫能提高桃園的醫療品質。