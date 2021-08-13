新竹縣再增設大型疫苗接種站 台元羽球館可日打千人

新竹縣持續擴大疫苗接種施打，今天（13日）再啟用一處大型社區疫苗接種站，位於台元科技園區內的羽球館，規畫每天可為千人施打疫苗，縣長楊文科也表示，此處接種站未來可提供新竹縣科技從業人員進行專案施打，會優先服務科技園區內的3萬名科技從業人員。

新竹縣衛生局表示，新竹縣正在進行第5輪疫苗接種，2天累計近2千人完成疫苗施打，報到率97.91%，為服務50歲以上尚未接種疫苗的民眾，縣府今在台元科技園區羽球館，辦理AZ專案接種，共有1000人成功預約施打，縣長楊文科下午也前往關心接種狀況。

楊文科表示，感謝台元科技園區管理中心無償提供場地，讓民眾在舒適安全的環境下完成接種，也是首座服務外展企業和社區結合的接種站，這也是目前新竹縣4座大型社區疫苗接種站之一，其餘分別是竹東戲曲公園、縣立體育館和湖口王爺壟運動公園。

此外，衛生局今天還指出，配合中央流行疫情指揮中心調整住宿式長照機構COVID-19相關應變措施，考量轄內住宿式長照機構的特性，以及住民多為重症高風險群，新竹縣採取強化防疫管制措施，包括訪客管理、新進住民管理、住民請假外出管理、醫院轉入或返回機構住民的監測，以及工作人員和外出頻率高的住民定期篩檢。