桃園某國中生疑課業成績不理想 到校以後突然從4樓墜樓
桃園市某國中體育班一名男學生因為課業成績不佳，家人希望他多花時間專注學科，沒想到今天上午到學校練習運動項目時，跟教練說要上廁所，卻上到校舍4樓不知道為什麼突然墜樓，頭部、骨盆受創，教練和學校值班人員趕快連絡救護車送醫，骨盆因為傷勢嚴重需要動手術，初步研判無生命危險。
桃園市教育局表示，某國中男學生上午約10點墜樓，學校發現緊急聯絡救護車送醫，校長、老師都到醫院陪同關心，為避免影響學生治療，墜樓原因尚在釐清中。教育局請學校持續關懷該生，並請桃園市學生輔導諮商中心到校輔導關懷，並請學校多加關注新學期開學期間，疑有病情變化或情緒失調狀況者，主動協助關懷輔導。
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