桃園青年就業計畫銜接中央 最多補助9個月

桃園市長鄭文燦今天表示，桃園現行的青年就業補助計畫，可與中央將在16日推出的應屆畢業青年尋職津貼計畫銜接，求職加上就業最高可獲9個月補助。

桃園市長鄭文燦今天主持桃園市政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫專案會議時表示，中央為協助青年就業，將在16日推出「應屆畢業青年尋職津貼計畫」，求職3個月期間最高可獲得補助新台幣3萬2000元。

鄭文燦說，桃園現行已推動的「青年就業三讚計畫」，其中一項方案只要桃園青年穩定就業滿6個月，就可領2萬1000元、僱用事業單位可獲得1萬元，許多企業會將這1萬元回饋給就業青年，達到更大的鼓勵效果；此政策可以與中央完全銜接，求職加上就業最高可獲9個月補助。

鄭文燦也說，桃園市政府已發放第一波2萬5000份「桃園好市券」，每份200元，針對傳統市場及夜市加強行銷，中籤者可到7-ELEVEN門市內ibon機台自行列印取券，使用時間自今天下午6時起至9月12日，可至全市15個早市及4大夜市消費。

鄭文燦說，未來將配合中央振興計畫時程，陸續發行第2期、第3期的桃園好市券，擴大運用的範圍，包括商圈、餐飲等，讓消費產值可以留在桃園。

鄭文燦也說，將規劃觀光工廠專案，由市府補助1輛遊覽車5000元，促進桃園市觀光工廠的遊客數量，以及食農教育專案，配合幼兒園、小學、中學的戶外教學，預計1輛遊覽車補助1萬5000元，但必須至少前往1個休閒農場，也可至觀光工廠或環境教育認證場所。