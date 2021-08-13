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涉虐院生致死 苗縣重大社福事件檢討決議德芳停辦1年

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府今天召開重大社會福利事件檢討會議，決議德芳教養院8月27日起停辦1年。圖／民眾提供
苗栗縣政府今天召開重大社會福利事件檢討會議，決議德芳教養院8月27日起停辦1年。圖／民眾提供

苗栗縣造橋鄉私立德芳教養院7月底發生自閉症院生疑遭社工及助理人員毆打致死案件，苗栗縣政府社會處今天邀中央官員及專家學者召開重大社會福利事件檢討會議，認為教養院6年來兩度評鑑成績都丙等且未能提升，加上人力一再流動，已無法維持院生照顧品質，且涉案的助理人員本身也是身障者，更讓與會專家無法接受，決議德芳教養院8月27日起停辦一年並公告名稱。

針對縣府的決議，德芳教養院內人員下午表示院內主管人員不在，不便表示意見及看法。

苗栗縣政府社會處表示，德芳教養院未善盡保護及監督管理責任，導致員工對服務對象身心虐待，且未於第一時間通報，縣府令其10天內提出改善計畫，今邀中央長官及專家學者召開重大社會福利事件檢討會議，針對德芳提出的改善計畫檢視，但該院提出的改善計畫缺乏重點且過於簡略，看不出機構針對管理問題確實反省，內部及董事會從未召開檢討會議，加上歷年評鑑成績均丙等且無提升，人力一再大量流動，已無法維持院生照顧品質，會中決議依身障者權益保障法第92條令德芳教養院8月27日起停辦1年並公告名稱。

社會處指出，德芳教養院員工涉虐待院生致死案，縣府案發後即積極處理， 縣府於第一時間慰問家屬，8月12日並派員參與告別式，因家屬居住台中市，已連結台中市社會局提供後續必要協助。至於院方員工涉虐致死部分，全案已進入司法調查，涉虐員工已停職。教養院管理失當導致有身心障礙者權益保障法第75條情事發生，且未即時通報，縣府將依身心障礙者權益保障法第90條裁罰30萬元。

此外涉案的林姓社工身為被害院生機構照顧者，但照顧失當導致有身障者權益保障法第75條情事發生，縣府依法裁罰15萬元，另外涉案的賴姓行政助理也依法裁罰，但考量他是輕度智能障礙者，因此減半裁罰7萬元。社會處表示，疑遭虐致死的院生為多重障礙的自閉症患者，院方理應妥善交由專業人員提供適切服務，但涉案助理本身也是身障者，更讓與會學者專家無法接受。

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