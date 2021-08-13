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竹市府攜手百貨賣場加碼五倍券 林智堅：最大獎抽汽車
為振興國內經濟，行政院規畫推出五倍券，新竹市也將配合中央政策加碼，市長林智堅今天下午宣布，竹市府將與各大知名百貨賣場合作，規畫一系列消費活動，還將舉辦抽獎刺激在地消費，最大獎是1台汽車，請桃竹苗區鄰近居民一起來竹市「買爆」。
林智堅說，行政院在此時推出五倍券，對於受疫情影響的百工百業很有幫助。市府也希望藉此擴大竹市刺激消費、振興經濟效果，初步規畫串聯包括百貨、賣場、商圈、餐飲等店家，搭配五倍券的振興活動，民眾只要到指定商圈或店家消費，能享超值優惠，還有就有機會抽汽車、gogoro、iphone等大獎，獎品總價值逾百萬元。
為吸引更多外縣市遊客來新竹市遊玩，市府也決定與在地旅宿業者合作，只要住宿就加碼贈在地消費優惠券，新竹伴手禮優惠、實體店家現金抵用，讓旅客有吃有玩，盼吸引更多外縣市民眾來訪，擴大在地經濟效益。
林智堅也透露，若疫情狀況穩定，10月也預計將舉辦新竹光臨藝術節系列活動、香山濕地藝術季等活動，將與「五倍券」相關優惠連結，有助益於觀光消費，振興經濟。
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