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2021全國義民祭線上開講 透過網路述說義民節由來

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
去年的義民祭活動就有民眾依循傳統挑擔奉飯，但今年因疫情影響，活動將縮減規模或改線上進行。圖／縣府提供
去年的義民祭活動就有民眾依循傳統挑擔奉飯，但今年因疫情影響，活動將縮減規模或改線上進行。圖／縣府提供

2021全國義民祭新竹縣系列活動開跑，今年雖然受到疫情影響，導致部分活動採線上辦理，不過也透過網路廣播節目，推出「義民祭線上講堂」，邀請民俗專家、教授，暢談義民祭的傳奇故事趣聞及文化意涵，讓民眾在家也能了解義民文化。

義民祭線上講堂昨天（12日）已先在寶島辣炮陣節目中開講，邀請到新竹縣長楊文科，聊聊義民祭究竟在拜什麼、紀念誰；新竹縣文化局也為了讓全國民眾能一同參與義民祭，首度推出線上活動，16及23日有「義民祭影音故事」，由文化局圖書館故事志工講述故事，透過文化局臉書播映。

縣長楊文科昨天在節目中就介紹，義民祭是客家人最重要的祭典儀式，是為紀念清朝捍衛鄉土、保家衛民的勇士，每年由15大聯庄祭典區輪值，祭典區橫跨桃園、新竹縣市，今年回到枋寮本庄主祭，這個周六會先恭迎義民爺回到祭典區安座。

楊文科也分享說，他本身就是土身土長的新竹人，小時候會與阿太（曾祖父母）、家人一起到廟中，奉飯給義民爺，祈求義民爺爺保祐家裡平安順遂、家人身體健康。

義民祭活動會在農曆7月18日到20日進入高潮，會進行豎燈篙、放水燈，代表指引孤魂幽靈來參與祭典，並由廟中的大士爺鎮守祭場，農曆7月20日舉行祭祀大典、獻午供等祭典儀式，客家庄家家戶戶也會全家總動員團聚。

新竹縣文化局也推出一系列線上活動，包含義民勇士召集令、義民老照片、心記憶、畫話義民祭著色徵集，民眾參與都有機會拿到豐富的獎品，活動詳情可上新竹縣政府或文化局官網、臉書「竹縣go藝思」查詢。

去年的義民祭活動就有民眾依循傳統挑擔奉飯，但今年因疫情影響，活動將縮減規模或改線上進行。圖／縣府提供
去年的義民祭活動就有民眾依循傳統挑擔奉飯，但今年因疫情影響，活動將縮減規模或改線上進行。圖／縣府提供

義民祭 新竹 文化局

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