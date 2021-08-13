工程師轉種茶10年 喜奪竹縣2021東方美人茶評鑑特等獎
新竹縣今天上午舉行一年一度的東方美人茶夏茶評鑑決賽，今年參賽茶樣共有10726斤，報名總點數達943點，雖然今年採線上直播，不過評鑑過程同樣是請專業的茶改場專家進行評鑑工作，最終有11組入選頭等決賽組別，其中獲得今年最高榮譽特等獎的則為竹北的「大自在空間」茶行。
據了解，大自在空間創辦人並非茶農出身，而是科技業工程師半路出家，憑著熱愛茶葉投身這塊領域，卻在僅僅10年之間就奪下特等獎榮譽；稍早成績公布後，因參賽茶行都無法到現場參與，縣長楊文科也立即指示聯繫大自在空間，要恭喜他們獲得今年新竹縣東方美人茶夏茶評鑑第1名。
除了特等獎為大自在空間茶行奪下，其餘排名則依序為，頭等1峨眉鄉曾攸賢、頭等3峨眉鄉楊隆茶園、頭等3竹北市大自在空間、頭等5 峨眉鄉曾攸賢、頭等6 峨眉鄉曾攸賢、頭等6峨眉鄉徐宥杰、頭等8 峨眉鄉曾攸賢、頭等9峨眉鄉石井茶園、頭等10北埔鄉義春茶園。
峨眉鄉農會總幹事陳冠義表示，今年能舉行夏茶評鑑十分不容易，因為上半年遭遇乾旱天氣，總產量較過去減少2成，中間又遭遇疫情嚴重影響各茶園採茶工作進行，後來還導致評鑑時程延後，不少茶農更一度擔心辦不成，不過因為少雨，今年小綠葉蟬著涎較多，也讓茶葉整體品質非常好。
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