護理之家八旬老奶奶「圓夢」 化身廚師重現廚藝
「菜快好了，記得要趁熱吃喔！」81歲的賴姓老婦2年前因需長期洗腎且家中無人照顧，因此入住大千健康醫療體系苗栗市大川護理之家，老人家曾是廚師，喜歡和大家分享烹飪技巧，為讓老奶奶重圓廚師夢，社工最近特別規畫圓夢計畫讓她一展身手，煮出3菜1湯的料理與大家分享，每個人吃後更是讚不絕口，覺得料理滿滿是讓人懷念的媽媽味。
大川護理之家主任郭玉珍表示，院內每季都會為一位住民辦圓夢計畫，這次對象賴奶奶很喜歡與大家分享自己年輕時當廚師的往事，一次聊天過程中，老奶奶提出煮料理給大家吃的想法，也促成這次圓夢計畫。考量護理之家內不能使用明火，社工與老人家討論後，決定用電磁爐及電鍋來烹煮胡蘿蔔蒸蛋、涼拌小黃瓜、韭菜炒鴨血及苦瓜鴨肉湯。活動當天，老奶奶一早就向協助採買食材的社工確認食材品質，換上廚師服和廚師帽後，化身主廚開始料理。
她說，雖然老人家行動不便坐輪椅，但烹飪動作一點都不馬虎，一道道的美食在她的手中呈現，完成竹料理香氣四溢，讓大家食指大動，在工作人員協助下，護理之家住民及人員都享用到賴奶奶的好手藝，還有住民品嘗後直說「太好吃了，是他一直想念的媽媽味道」。賴奶奶看到大家吃得開心又滿意，也非常高興，一再感謝工作人員協助，讓她可以再次以廚師身分烹調料理，與大家分享美味的感動。
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