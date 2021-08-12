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疫情弱勢無工可打收入頓失 桃議員連3天送白米物資關懷

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市議員郭麗華南崁服務處一連3天舉辦關懷弱勢挺防疫送愛心活動，發送白米及麵條民生物資。記者曾增勳／翻攝
桃園市議員郭麗華南崁服務處一連3天舉辦關懷弱勢挺防疫送愛心活動，發送白米及麵條民生物資。記者曾增勳／翻攝

桃園市議員郭麗華服務處今天起一連3天，在蘆竹區南崁服務處舉辦關懷弱勢挺防疫送愛心活動，至今天傍晚，第一天送出100多分白米及麵條民生物資，郭麗華表示，今年爆發疫情後，不少靠打零工維生的低收、中低收戶，無法打工，生活無著，透過這項愛心活動，讓弱勢家庭知道社會有人表達關懷。

郭麗華服務處每年舉辦寒冬送暖送物資活動持續6年，這次舉辦關懷弱勢挺防疫送愛心，該服務處準備1200分民生物資，每分包括白米2包（每包3公斤）及2包麵條，預計發送蘆竹區低收、中低收700戶弱勢家庭，領完為止。

郭麗華說，許多低收、中低收弱勢戶因為疫情無法打零工，加上沒有勞保，也領不到補助，急難補助也不是都可申請，希望提供白米、麵條發送，表達社會溫暖，一定會讓700個弱勢家庭都領到物資，今天第一天發送100多分，明天（13日）上午9時到下午5時及14日上午9時到中午12時，歡迎弱勢戶到南崁服務處領取，電話03-2120288。

愛心 弱勢家庭 疫情

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