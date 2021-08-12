下下周這7里準備儲水！桃園8月24日停水11小時 影響9000戶
台灣自來水第二區管理處預定8月24日辦理龜山區萬壽路、萬壽路二段1199巷交叉口管線斷管連絡工程施工，桃園市府經發局今天下午指出，因應該項工程施工，8月24日下午1時起至25日零時止，預計停水11小時，停水、水壓降低區域包括龜山區新路里、新興里、山福里、山頂里、龜山里及中興里、山德里等7里的街路巷弄，停水、減壓住戶近9000戶，部分地區降壓將會無水可用，請停水區域用戶預先儲水備用。
市府經發局表示，台水公司龜山區管線施工，8月24日13時起至25日0時止，龜山區停水區域有新路、新興、山福、山頂、龜山等5里，包括永和街、大同路、龜山后街、中和南路、中興路一段、萬壽路二段、明德路、明仁路、自強南路、中誠街、中華街一段、育樂街、中華街、新樂街、中原街、豐美街、永和街、中興路、頂興路、明興西街、興業街、山鶯路、340巷、文華巷、中華巷、國光巷、華玉巷、建國東路（以上含巷弄)，停水用戶4236戶。
水壓降低區域為新興、山福、山頂、中興及山德里，包括自強南路、萬壽路二段、壽山路、仁德巷、壽祿街、壽福街、民生街、民權街、民富街、壽德街、三民路、頂興路、興中街、興一街、興二街、萬壽街、萬全街、民安街、忠孝街、信義街、和平街、山鶯路（以上均含巷弄，減壓用戶4693戶。
經發局提醒市民，請預先在停水前6小時完成儲水備用，避免停水前才大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，並請節約用水，若有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。
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