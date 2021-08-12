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新竹市147家娃娃機店 今起有條件恢復營運
因應本土疫情，選物販賣機（娃娃機店）禁止營業多時，由於近來疫情降級，新竹市政府今天公告，轄內自助選物販賣機店有條件恢復營運，業者在做好固定消毒和遠端監控店裡監視器動態的前提下，即可恢復營業，且只能營業早上8點到晚上10點。
中央流行疫情指揮中心日前宣布，疫情警戒從三級降為降二級後，選物販賣機（娃娃機）業者只要有專人管理，即可復業，但因娃娃機店的店面型台為無人管理，若要專人管理需要增加支出，加上執行實名制不易，新竹市只有零星店家有陸續恢復營運。
由於疫情較為趨緩，新竹市產業發展處最新擬定恢復營運原則，即日起業者可有條件恢復營運，但必須執行實聯制、出入口需備酒精噴液、自動量額溫器及其他消毒用品，出入口告示防疫措施規定、可容留人數、管理人員姓名及電話，全程戴口罩及禁止飲食、須每小時固定清消、遠端監視設備，保持社交距離並進行人流管制。
娃娃機店也限制營業時間為早上8點到晚上10點，不得全天候24小時營運，只要業者遵守按規定就可以恢復經營，記者今天下午實地走訪市區夾娃娃機店，門口雖有張貼實名制公告，並提醒民眾戴口罩、保持社交距離等，但無人管理，仍能隨意進出。
市府產業發展處指出，公告已經出爐，業者須依相關規定配合，市府將不定期稽查，若發現有違規事項且拒絕改善者，市府得依傳染病防治法第70條第1項第3款規定處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。
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