疫情警戒降級 桃園「台灣好行」4路線復駛

新冠肺炎警戒降為二級，桃園市觀光旅遊局因應景點陸續開放，今恢復大溪和復興地區「台灣好行」觀光景點巴士接駁服務，方便民眾出遊。不過，班次尚未完全恢復，假日與以往相比，仍有減少1到2個班次情形。

觀光旅遊局指出，隨著疫情趨緩，桃園大溪中正公園、慈湖、角板山和小烏來風景區陸續開放，林務局管理的東眼山國家森林遊樂園區也重新開園，考量民眾出遊交通需求，因此恢復「台灣好行」大溪、石門水庫、小烏來和東眼山4條接駁巴士路線。

接駁巴士雖然復駛，但考量疫情未完全解封及旅遊人數控制問題，初步有減班措施，各路線都減1到2個班次，行駛巴士的相關防疫指引比照一般客運執行。

觀旅局長楊勝評表示，警戒降級後，很多人都想到戶外走走，紓解身心、活動筋骨，桃園就有不少好去處，不過也請遊客務必遵守防疫規範，戴好口罩，避免人群聚集。