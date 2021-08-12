快訊

午後對流旺盛...16縣市豪大雨特報出爐 豪雨猛轟「這縣市」

48.8°C的義大利？地中海大火與「歐洲史上第一高溫」

疫情警戒降級 桃園「台灣好行」4路線復駛

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
新冠肺炎警戒降為二級，桃園市觀光旅遊局因應景點陸續開放，今恢復大溪和復興地區「台灣好行」觀光景點巴士接駁服務。圖／觀旅局提供
新冠肺炎警戒降為二級，桃園市觀光旅遊局因應景點陸續開放，今恢復大溪和復興地區「台灣好行」觀光景點巴士接駁服務。圖／觀旅局提供

新冠肺炎警戒降為二級，桃園市觀光旅遊局因應景點陸續開放，今恢復大溪和復興地區「台灣好行」觀光景點巴士接駁服務，方便民眾出遊。不過，班次尚未完全恢復，假日與以往相比，仍有減少1到2個班次情形。

觀光旅遊局指出，隨著疫情趨緩，桃園大溪中正公園、慈湖、角板山和小烏來風景區陸續開放，林務局管理的東眼山國家森林遊樂園區也重新開園，考量民眾出遊交通需求，因此恢復「台灣好行」大溪、石門水庫、小烏來和東眼山4條接駁巴士路線。

接駁巴士雖然復駛，但考量疫情未完全解封及旅遊人數控制問題，初步有減班措施，各路線都減1到2個班次，行駛巴士的相關防疫指引比照一般客運執行。

觀旅局長楊勝評表示，警戒降級後，很多人都想到戶外走走，紓解身心、活動筋骨，桃園就有不少好去處，不過也請遊客務必遵守防疫規範，戴好口罩，避免人群聚集。

另外，觀旅局設有景點人潮警示燈號網站（https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/AlertOfCrowds），提供各旅遊景點的遊客人數即時資訊，場所容留人數如果超過總額40%就會進入黃燈，超過50%則會轉為紅燈，可作為出遊的參考依據。

新冠肺炎警戒降為二級，桃園市觀光旅遊局因應景點陸續開放，今恢復大溪和復興地區「台灣好行」觀光景點巴士接駁服務。圖／觀旅局提供
新冠肺炎警戒降為二級，桃園市觀光旅遊局因應景點陸續開放，今恢復大溪和復興地區「台灣好行」觀光景點巴士接駁服務。圖／觀旅局提供
新冠肺炎警戒降為二級，桃園市觀光旅遊局因應景點陸續開放，今恢復大溪和復興地區「台灣好行」觀光景點巴士接駁服務。圖／觀旅局提供
新冠肺炎警戒降為二級，桃園市觀光旅遊局因應景點陸續開放，今恢復大溪和復興地區「台灣好行」觀光景點巴士接駁服務。圖／觀旅局提供

桃園 石門水庫

延伸閱讀

桃園社大仍不開放 104名講師申請紓困

台灣好行恢復部分班次 溪頭日月潭清境線逐步迎接遊客

桃園好市券13日開跑夜市攤商霧煞煞 經發局：今天發放

防疫優先！桃園地景藝術節明年3月見 改線上實體並行

相關新聞

打球囉！桃園籃框將裝回去 場上戴口罩比拚

桃園因防疫考量，全市公園籃球場籃框5月都被拆除，近日疫情趨緩，市長鄭文燦今天宣布戶外型運動設施有條件恢復開放，而市府也證...

桃園平鎮人行、自行車道 在八字圳設Ubike站有譜

桃園市議員陳萬得指出，老街溪從南區青少年活動中心（平鎮）到新富橋、八字圳水岸公園，整段自行車、休閒步道來回7.2公里，卻...

拿現金搶購空針 苗栗在地企業家廖明世捐10萬支1CC空針

苗栗縣儒耕慈善發展協會理事長廖明世發揮在地企業與慈善團體的影響力與行動力，在得知縣內缺乏1CC空針的情況後，迅速透過自己...

寶山水尾溝護岸改善工程開工 同地點5天前才發生崩塌

新竹縣寶山鄉的水尾溝溪護岸改善應急工程今天上午終於開工，過去這段河道沿線就常發生河道阻塞導致出現周邊淹水情形，因此鄉公所...

桃園社大仍不開放 104名講師申請紓困

疫情影響，桃園市社區大學已停課近3個月，教育部提供紓困4.0方案，經市府教育局調查，全市5所社區大學目前申請100萬元薪...

桃園好市券13日開跑夜市攤商霧煞煞 經發局：今天發放

桃園市政府為振興傳統公有市場及夜市生意，推出第二波「好市券」，發放500萬元已全數抽籤完畢，中籤民眾可自13日領券開跑使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。