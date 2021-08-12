打球囉！桃園籃框將裝回去 場上戴口罩比拚

桃園因防疫考量，全市公園籃球場籃框5月都被拆除，近日疫情趨緩，市長鄭文燦今天宣布戶外型運動設施有條件恢復開放，而市府也證實籃框將逐一裝回去。

鄭文燦今天下午在桃園疫情說明會表示，戶外型運動設施經工務局、體育局和各區公所討論後，原則上只要完成環境清潔消毒，設置實聯制QR碼和防疫警語，設備復原後就可以重新開放。至於其他遊樂設施，因為沒有辦法單次消毒，所以暫時無法開放。

工務局指出，戶外型運動設施除了籃球場籃框，還包含槌球場、溜冰場和極限運動場的設備。目前正在製作各場館的實聯制QR碼，以及盤點人力規劃場域定點巡查，全面恢復開放還需要一些時間。

工務局也指出，由於疫情還沒有完全解除，籃球場會有人數總額限制，加上打籃球難以保持1.5公尺的社交距離，因此打球時必須要戴著口罩，相關辦法還會是情況滾動調整。