第6輪疫苗打高端 苗栗縣府提醒鄉親意願登記及預約時程
公費疫苗預約平台疫苗第六輪將於23日開打，苗栗縣政府提醒20歲以上鄉親把握時間上網登記意願及預約接種，縣府將視疫苗供應期程滾動調整疫苗接種場次。
苗栗縣衛生局指出，公費疫苗預約平台7月27日起已將高端疫苗納入意願登記，這期意願登記將於8月13日中午12點結束，第六輪鄉親可接種疫苗為高端疫苗，預約接種時間為8月16日上午10點起至8月18日中午12點止；施打期程預計8月23日至8月29日止，請尚未意願登記的鄉親把握機會，儘速完成登記，苗栗縣會視疫苗供應期程滾動調整疫苗接種場次。
衛生局表示，縣內第六輪疫苗接種將新增6家合約診所投入服務，分別是頭份市何智超診所、苗栗市劉文淦小兒科診所、千宏診所與竹南鎮宏仁診所、楊章民耳鼻喉科診所、楊內科診所服務鄉親，屆時縣內公費疫苗預約平台疫苗接種服務站除18鄉鎮市衛生所與13家合約醫院外，縣內合約診所已達40家。
苗栗縣衛生局指出，苗栗縣疫苗接種至8月11日累計達17萬292人次，疫苗接種使用率達95.78%，18歲以上疫苗覆蓋率達36.93% 。疫情方面，苗栗縣已累計21天無本土案例發生，迄今本土病例累計549例、境外移入14例，其中3例死亡，雖然疫情逐漸趨緩並邁向以往無疫生活模式，但國際疫情再起，鄉親需時時刻刻注意防疫措施，防疫鬆綁不鬆懈，才有健康無疫家園。
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