公告受保護樹木已近百棵 苗栗推保護樹木自治條例
苗栗縣頭份市斗煥國小的琉球松群獲得今年福田樹木保育基金會「全國最美校樹」選拔特優，縣內已接連有好幾株校園老樹獲此榮耀，苗栗縣充滿人文故事的珍貴老樹多，縣府2年前開始依森林法規定公告縣內的「受保護樹木」，迄今已公告近百棵，為了進一步提供老樹良好的保護及管理，縣府農業處並著手草擬保護樹木自治條例，未來土地所有權人將對樹木的管理維護承擔義務。
苗栗縣早年列冊提供保護的珍貴老樹約有30棵，森林法4年多前修正並提供法源依據後，農業處陸續在各地進行普查，分批公告各地的受保護樹木，並提供老樹健檢等維護工作。
農業處自態保育科科長張葦指出，縣府早年列冊維護的縣內珍貴老樹，是由各鄉鎮提報，樹齡超過百年、樹圍直徑達一定標準，就可提報到縣府列冊，數量維持在30棵上下，但並未公告，也沒法源依據；森林法規定的受保護樹木標準較廣，具生態、地理、景觀、文化、歷史、教育、研究、社區或其他重要意義的群生竹木、行道樹或單株樹木，經認定為受保護樹木都應公告，定期健檢養護並保護樹木生長環境。
她表示，兩年多來縣府陸續公告的受保護樹木已有98棵，至於早期列冊的縣內珍貴老樹，有的土地所有權人不同意公告列管，有的未能找到土地所有權人，因此仍有部分仍未公告為受保護樹木，但編號都保留，目前縣府正研擬保護樹木自治條例，老樹所在土地的所有權人，包括學校、公務機關及地主，都有對受保護樹木照顧、維護的義務並訂有罰則，主要用意是希望受保護樹木不致被任意砍伐、移植或不當處分，並能適時提供維護。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言