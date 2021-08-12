探討新竹自然人文 「本草城市新竹」跨館聯展

新竹市美術館與241藝術空間今年首度「雙館聯手」，推出「本草城市新竹：以淺山海作為方法」暑期大展，邀集16名國內外藝術家，從不同歷史縱深，以多元藝術表現形式探討新竹這座科技城的自然與人文關係，並重新審視這塊揉雜閩、客、外省、原住民與新住民多族群的城市，發人深省；即日起至10月24日展出，是竹市歷來規模最大的當代藝術展。

市長林智堅說，「本草城市新竹：以淺山海作為方法」暑期大展，跨越傳統單館獨唱的侷限，以「雙重奏」演繹形式展現，觸及面向相當廣，每位藝術家作品都具深刻意涵，值得暑假期間親子一道漫遊。

文化局長張馨之說，該特展由國際知名策展人徐文瑞以跨雙館尺幅，邀請16名藝術家，從歷史、哲學、文化、生命及科技各層面，共同演繹。

策展人徐文瑞去年底開始實地踏查新竹舊城區、原住民與漢人生活領域區、土牛溝，還到海山漁港那魯灣聚落訪視，參與藝術家也巧妙將新竹有關的內容，融入作品中，別具意義。

徐文瑞指出，美術館展區以「溯源」為基調，展場入口設計「本草城市竹塹大事記」，從竹塹社的角度整理新竹地區與臺灣大歷史的重要發展，供觀眾對照作品。

新銳藝術家梁廷毓以竹塹社族人沿鳳山溪逐步往淺山開墾的歷史為背景，找到族人與客族、道卡斯族、泰雅族人相處與衝撞留下的墓碑與宮廟，拍攝紀錄片，同時拓印墓碑作出「墳塚之地」裝置藝術，紀錄歷史刻痕。

徐文瑞說，241藝術空間安排楊順發、陳米靖、王秀茹、張碩尹、陳郁文、杜韻飛、張欣、陳瀅如、彭弘智、張恩滿、海蒂‧芙歐特(Heidi Vote)等11名藝術家，作品觸及面更多元，從環境變遷、科技與人文、生命自省與死亡等議題切入，發人省思。