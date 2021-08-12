快訊

成大研究生撿手機不慎掉落曾文水庫 今下午尋獲遺體

人出不去錢進不來：疫禍「東南亞大缺工」怎麼辦

探討新竹自然人文 「本草城市新竹」跨館聯展

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
美術館展區藝術家安力‧給怒介紹融合原住民圖騰元素創作。圖/新竹市政府提供
美術館展區藝術家安力‧給怒介紹融合原住民圖騰元素創作。圖/新竹市政府提供

新竹美術館與241藝術空間今年首度「雙館聯手」，推出「本草城市新竹：以淺山海作為方法」暑期大展，邀集16名國內外藝術家，從不同歷史縱深，以多元藝術表現形式探討新竹這座科技城的自然與人文關係，並重新審視這塊揉雜閩、客、外省、原住民與新住民多族群的城市，發人深省；即日起至10月24日展出，是竹市歷來規模最大的當代藝術展。

市長林智堅說，「本草城市新竹：以淺山海作為方法」暑期大展，跨越傳統單館獨唱的侷限，以「雙重奏」演繹形式展現，觸及面向相當廣，每位藝術家作品都具深刻意涵，值得暑假期間親子一道漫遊。

文化局長張馨之說，該特展由國際知名策展人徐文瑞以跨雙館尺幅，邀請16名藝術家，從歷史、哲學、文化、生命及科技各層面，共同演繹。

策展人徐文瑞去年底開始實地踏查新竹舊城區、原住民與漢人生活領域區、土牛溝，還到海山漁港那魯灣聚落訪視，參與藝術家也巧妙將新竹有關的內容，融入作品中，別具意義。

徐文瑞指出，美術館展區以「溯源」為基調，展場入口設計「本草城市竹塹大事記」，從竹塹社的角度整理新竹地區與臺灣大歷史的重要發展，供觀眾對照作品。

新銳藝術家梁廷毓以竹塹社族人沿鳳山溪逐步往淺山開墾的歷史為背景，找到族人與客族、道卡斯族、泰雅族人相處與衝撞留下的墓碑與宮廟，拍攝紀錄片，同時拓印墓碑作出「墳塚之地」裝置藝術，紀錄歷史刻痕。

徐文瑞說，241藝術空間安排楊順發、陳米靖、王秀茹、張碩尹、陳郁文、杜韻飛、張欣、陳瀅如、彭弘智、張恩滿、海蒂‧芙歐特(Heidi Vote)等11名藝術家，作品觸及面更多元，從環境變遷、科技與人文、生命自省與死亡等議題切入，發人省思。

攝影家杜韻飛「生殤相」拍攝流浪犬「安樂死」前的片刻，相對於楊順發的柔性，是正面直白；一雙雙憂傷、無助或怯懦的眼神，在攝影機這樣的「靈魂連結器」，將浪浪們死亡前片刻，放大到極致，多人看了落淚。

新竹市美術館與241藝術空間今年首度「雙館聯手」，推出「本草城市新竹：以淺山海作為方法」暑期大展。圖/新竹市政府提供
新竹市美術館與241藝術空間今年首度「雙館聯手」，推出「本草城市新竹：以淺山海作為方法」暑期大展。圖/新竹市政府提供

新竹 藝術家 美術館

延伸閱讀

彰縣延伸暑期英語AI教育 新學年小一都開英語社團

市值逾5億…國內史上最鉅量大麻案偵結 1608株活體創紀錄

新竹／都城隍廟口過年熱鬧景象 在地小吃飽眼福

竹市東門城屏幕竹架怎對抗新竹風？建築師解密

相關新聞

桃園好市券13日開跑夜市攤商霧煞煞 經發局：今天發放

桃園市政府為振興傳統公有市場及夜市生意，推出第二波「好市券」，發放500萬元已全數抽籤完畢，中籤民眾可自13日領券開跑使...

桃園平鎮人行、自行車道 在八字圳設Ubike站有譜

桃園市議員陳萬得指出，老街溪從南區青少年活動中心（平鎮）到新富橋、八字圳水岸公園，整段自行車、休閒步道來回7.2公里，卻...

拿現金搶購空針 苗栗在地企業家廖明世捐10萬支1CC空針

苗栗縣儒耕慈善發展協會理事長廖明世發揮在地企業與慈善團體的影響力與行動力，在得知縣內缺乏1CC空針的情況後，迅速透過自己...

寶山水尾溝護岸改善工程開工 同地點5天前才發生崩塌

新竹縣寶山鄉的水尾溝溪護岸改善應急工程今天上午終於開工，過去這段河道沿線就常發生河道阻塞導致出現周邊淹水情形，因此鄉公所...

桃園社大仍不開放 104名講師申請紓困

疫情影響，桃園市社區大學已停課近3個月，教育部提供紓困4.0方案，經市府教育局調查，全市5所社區大學目前申請100萬元薪...

防疫優先！桃園地景藝術節明年3月見 改線上實體並行

2021桃園地景藝術節原訂9月登場，因應疫情，市府宣布活動延至明年3月，確切日期另訂。藝術節延期後，將改名為「2021+...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。